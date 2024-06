Végzetes hibát követtek el az oroszok: saját Ka–29-esüket szedte le a légvédelem

A saját légvédelmünk lelőtte a saját helikopterünket Anapában. A Ka–29-es drónhajók után kutatott, és az egyik Pancir légvédelmi rendszerünk eltalálta (a korábbi verzió szerint a barát-ellenség-azonosító rendszer meghibásodása miatt)

– írta az egyik orosz Telegram-csatorna.

Más csatornák négy, a helikopteren utazó ember haláláról számoltak be.

Az egyik orosz csatorna egy Ka–29-es helikopterről közölt fotót, azzal a kommentárral, hogy

Örök repülést nektek, testvéreim!

Multiple Russian channels report that a Russian Ka-29 was destroyed. They claim while operating against Ukrainian USVs the Russian chopper was targeted by a malfunctioning Pantsir air defense system, whose IFF considered it to be hostile, and shot it down. Crew is presumably pic.twitter.com/wHhG2nvU5i