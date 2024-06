Videó: szabályosan szétszerelte az orosz tankot az ukrán drón

A Telegramon nemrég megjelent, majd onnan az X-re (korábban Twitter) átvándorolt videón az látszik, amint egy orosz harckocsi álldogál egy mező közepén. Azt nem lehet biztosra tudni, hogy a jármű legénysége miért döntött ilyen veszélyes parkolóhely mellett, valószínűleg műszaki hibával találkoztak.

A videó elindulása után néhány másodperccel egy apró drón csapódik hátulról neki a harckocsinak, átüti a páncélzatot, majd berobbantja a lőszerkészletet. A detonáció következtében a harckocsi szó szerint alkatrészeire robban.

Avdiivka, a Ukrainian FPV munition flies into a Russian tank, penetrating the turret and causing an immediate catastrophic ammunition detonation. pic.twitter.com/OE8GFhPuyn