Hatalmas vasúti szállítmányt videóztak Oroszországban, jól megpakolták fegyverekkel – Csakhogy akad itt egy kis bökkenő

Egy harckocsikkal telepakolt vasúti szállítmányt kaptak lencsevégre Oroszország területén. A szállítmányon ugyanakkor T-54/55-ös páncélosok láthatóak.

Az orosz haderő valamikor tavaly kezdte el visszaállítani szolgálatba a kései 1940-es, illetve 1950-es években gyártott T-54-es és T-55-ös harckocsikat. Akkoriban az orosz milbloggerek azt állították, ezek a kritikusan elavult eszközök főként másodvonalbeli alakulatoknál, statikus védelemként, illetve tüzérségként fognak funkcionálni.

Egy ideig ez kétségkívül meg is valósult, idén viszont már rendre jelentek meg olyan felvételek, hogy T-55-ösöket vezényeltek a frontvonalra, részt vettek például Robotine ostromában is.

Most pedig úgy tűnik, Oroszország még többet küld belőlük az orosz-ukrán háborúba. A mindenféle kiegészítő védelem nélkül vonatra pakolt páncélosok feladata azonban továbbra is kétséges, elképzelhető ugyanis, hogy az eredeti elképzelésekkel ellentétben ezen példányok is a fronton végzik.

T-55s allegedly on their way to the 3 day pic.twitter.com/H7XUMv3zah — Def (Mon) June 22, 2024

A legtöbb reguláris erő egyébként már rég elköszönt a T-54, T-55-ös harckocsiktól: ezt a járművet ma már szinte kizárólag szegény afrikai és ázsiai országok használják, kis intenzitású, regionális konfliktusok során. A T-55-ös egy modernizáltabb, szlovén változata (M-55S) is felbukkant Ukrajna oldalán, de a harctéren jóval kevesebb feladatot kapott.

