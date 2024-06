Több tucatot rendelt Németország a világ egyik legmodernebb harckocsijából - Egyből másik országba küldené őket

A portál információi szerint a most megrendelt harckocsikat 2027 és 2030 között szállítják le. A 105 harckocsi költségét mintegy 2 milliárd euróra becsülik. A szerződéshez tartozik egy 883 millió eurós megállapodás is, amely a tankokhoz kapcsolódó karbantartási pótalkatrészek és egyéb szolgáltatások megrendelésérét részletezi.

Németország eddig mindössze 18 darabot rendelt a legmodernebb Leopard variánsból, az Ukrajnának átadott 2A6-osok pótlására.

A német védelmi minisztérium az előterjesztésében a kockázatokra is felhívja a figyelmet: eszerint az elektronikai alkatrészek és nyersanyagok piacán tapasztalható szűk kínálat hátráltathatja majd a harcjárművek átadását. A dokumentum a megrendelt harckocsik fenntartási költségeit a 2032-2040 közötti időszakra mintegy 750 millió dollárra becsüli.

A beszerzés jelenleg nem szerepel a 2024-es szövetségi költségvetésben és a 2027-ig szóló pénzügyi tervben sem.

Németország még 2023 végén állapodott meg Litvániával arról, hogy 2027-re a német hadsereg (Bundeswehr) egy 5000 fős állandó dandárt telepít az orosz-litván határra. A német lap értesülései szerint a legújabb Leopard 2A8-asokat leginkább ennek a dandárnak a felszerelése fordítanák.

A projekt így is késedelmes lehet, hiszen az első szállítmányokat 2028 harmadik negyedévére adnák át, feltéve, ha júliusban már leadják a megrendelést.

A régebbi Leopard-variánsokhoz képest a 2A8-as túlélőképesség tekintetében mutat komoly előrelépést: a járműtípus moduláris kiegészítő-páncélzatot és Trophy aktív védelmi rendszert is kapott. Elvileg ez a rendszer védelmet nyújt még a kifejezetten jó páncéltörő képességekkel rendelkező Vampir és Kornyet rakétákkal szemben is. Emellett pletykálnak arról is, hogy a 2A8-as kap egy olyan kamerarendszert, mellyel a legénység tökéletes rálátást kap a harckocsi közvetlen környezetére, illetve a korábbi változatoknál nagyobb teljesítményű, 1600 lóerős motort is tesznek bele.

A címlapképen egy Leopard 2A6 látható, és nem egy 2A8. Címlapkép forrása: Reuters/Portfolio