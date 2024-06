Videó: összecsapott az oroszok 9K33-asa az ukránok filléres fegyverével

A 9K33 „Osza” egy kis hatótávolságú, saját célkereső és rávezető lokátorral is rendelkező mobil légvédelmi rakétakomplexum, amelyet még a Szovjetunióban, a 70-es években fejlesztették ki.

A felvételen jól látható, a drón által kiszúrt harcjármű felvette a harcot a felderítésért felelős drónnal, és útnak indított egy légvédelmi elfogórakétát, de az, az orosz-ukrán háborúban már mindkét oldalon megszokott módon, elvétette parányi célpontját.

Video from Ukraines 79th Air Assault Brigade showing an FPV strike on a Russian Osa air defense TLAR after it attempted to shoot down an ISR UAV. https://t.co/tXu4qkDJtl