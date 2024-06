Depresszióról beszél a Biden-kampány: Trump egy csapásra elsöpörte a legfőbb előnyüket

Joe Biden kampányának egyik stratégiája az volt, hogy abból próbálnak majd előnyt kovácsolni, hogy a szezon elején a lehető legtöbb adományt zsebelik be. Ez a terv azonban, úgy tűnik, füstbe ment.

Az egésznek az volt a lényege, hogy jelentős pénzbeli előnnyel jöjjünk ki a végén, most pedig kvittek vagyunk, és június van. Nincs más szavam erre, mint a depresszió Biden támogatói körében

- nyilatkozta a Politicónak egy bennfentes, míg egy másik "csalódást keltőnek, de nem meglepőnek" nevezte a helyzetet.

Az eddig fej fej melletti versenyfutásban Biden számára az legalább örömet okozhatott, hogy az adománygyűjtésben ő vitte a pálmát. A demokrata előnye azonban fokoztosan apadt: régi-új republikánus kihívója, Donald Trump áprilisban 76 millió dollárt gyűjtött Biden 51 milliójával szemben, májusban pedig még tovább növelte kettejük különbségét a havi bevételek terén,

miután 141 millió dollárt szedett be a hivatalban lévő elnök 85 milliójával szemben.

Ezáltal először fordul elő, hogy a Trump-kampány a bankban is jóval nagyobb összeget tudhat magáénak az ellenfeléhez képest: a Szövetségi Választási Bizottság adatai szerint (FEC) május végére

az exelnök és az republikánus párt országos szervezete (RNC) 171 millió dollár készpénzzel rendelkezett, míg Biden és a Demokraták mindössze 157 millió dollárral.

Trump bevételei közül mintegy 53 millió dollár azután 24 órával érkezett, hogy New Yorkban bűnösnek mondták 34 vádpontban üzleti iratok hamisítása miatt. A republikánus zászlóvivő emellett 50 millió dolláros adományt kapott Timothy Mellon milliárdostól is, aki korábban Robert F. Kennedy Jr. kampányát is támogatta. Bidennek is akadt milliárdos mecénása: Michael Bloomberg volt New York-i polgármester 20 millió dollárt folyósított számára.

A The Hill azonban megjegyzi, hogy Trump előnye részben abból fakad, hogy a Biden-kampány kiadásai jóval nagyobbak voltak a múlt hónapban: a demokraták több mint 30 millió dollárt költöttek, míg Trump kicsivel kevesebb mint 8 millió dollárt. A beszámolók szerint Biden elsősorban kampányinfrastruktúra kialakításába, például csatatérállambeli irodák bérlésébe tette a pénzét, míg a republikánusok eddig nem költöttek erre.

Trump fő pénzügyi gyötrelme továbbra is az ügyvédi kiadásainak tetemes volumene:

a volt ingatlanmogul adománygyűjtő szervezetei 2023 folyamán mintegy 50 millió dollárt költöttek jogi tanácsadásra, ami az idei év során sem csökkent a négy folyamatban lévő büntetőeljárása következtében.

Címlapkép forrása: Getty Images