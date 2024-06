Közeledik a nagy nap: így várja Joe Biden és Donald Trump az összecsapást

Joe Biden amerikai elnök és elődje, Donald Trump nagyban készülnek a héten esedékes első elnökjelölti vitájukra, bár a módszereik eléggé eltérőek - írja a CNN. A demokrata Biden múlt hét csütörtök óta a mindenkori elnök vidéki birtokán, Camp Davidben tartózkodik, és akár a vitára is onnan érkezhet, miközben Trump a lehetséges alelnökjelöltjeit is bevonja a szakpolitikai kérdések megvitatásába.

Az elnök az utóbbi időben egyre csattanósabbá vált a Trumpról szóló megjegyzéseiben, és azt tervezi, hogy ezt a folytatni fogja a vitán is

- nyilatkozta Joe Biden egyik kampánytisztviselője arról beszélve, hogy mire lehet számítani a hivatalban lévő elnöktől a június 27-én, ezen a héten csütörtökön tartott első elnökjelölti vita során, amelyet a CNN fog közvetíteni. A Biden-kampány egyfajta kezdőpontként tekint az eseményre, hiszen feltételezésük szerint az amerikai választók jókora része nem követi még a Fehér Házért zajló küzdelmet.

A hivatalban lévő elnök felkészülését korábban is segítette már a faházakból álló marylandi komplexumba történő visszavonulás, mint például az évértékelő "State of the Union" beszédei előtt. A hírek szerint Biden többnapos bemelegítéssel számol, ami informális ötleteléssel kezdődik, majd 90 perces próbavitákba torkollik, amelyeken az elnök személyes ügyvédje, Bob Bauer fogja játszani Donald Trump karakterét, épp úgy, mint 2020-ban.

Külön foglalkozásokat szerveztünk, amelyek során elvárták, hogy a legrosszabb Trump-verziómat nyújtsam - olyannyira sértő és elborult, amilyen Trump képes lenni

- emlékezett vissza a négy évvel ezelőtti taktikára Bauer egy nemrég megjelent könyvében.

Trump eközben néhány alelnökjelölt-esélyese, köztük J. D. Vance és Marco Rubio, illetve további szenátorok, szakpolitikusok, valamint más szövetségesek segítségét vette igénybe, hogy a jövő heti vita előtt tanáccsal szolgáljanak. Az elmúlt hetek folyamán Trump közel egy tucat, a kampánya által informális "politikai megbeszéléseknek" nevezett zártkörű találkozón vett részt,

próbavitákat azonban egyelőre nem terveznek végrehajtani.

2020-ban Chris Christie volt New Jersey-i kormányzó alakította Joe Biden szerepét Trump próbái során. A források szerint Trump megbeszélései főként a gazdasággal, a határvédelemmel és a bűnözéssel foglalkoztak, de az abortuszról, a közel-keleti és ukrajnai háborúkról is értekeztek, valamint a volt elnök májusi elítélését is érintették.

Címlapkép: Az akkor újraválasztásáért induló republikánus Donald Trump elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden az ohiói Cleveland város Case Western Reserve egyetemén rendezett elsõ elnökjelölti vitában 2020. szeptember 29-én. Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo