Toretszk felé törnek előre az oroszok, elesett Sumi

Az orosz alakulatok sikeres akciókat indítottak a Donyeck megyei Toretszk irányába, amely a következő jelentős harcokat hozhatja az ukrajnai háborúban. A közösségi médiában a milbloggerek tényként számolnak be arról, hogy az oroszok átvették az ellenőrzést a teljesen elnéptelenedett és lerombolt Sumi területe felett, ez már csak 4 kilométerre van keletre a várostól. A település ostroma előtt viszont még egy jelentősebbnek ígérkező feladat áll Moszkva előtt: be kell venniük a két elővárost is, ez pedig jelentősen lelassíthatja az előretörés tempóját.

The Russian invasion army captured the (empty and destroyed) village of , 4 km East of Toretsk, Russian and Ukrainian sources report accordingly. #NewsMap