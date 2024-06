Tűz ütött ki egy dél-koreai akkumulátorgyárban, sokan meghaltak

A tűz dél-koreai idő szerint 10:30 körül (magyar idő szerint 3:30) ütött ki, mostanra nagyrészt sikerült eloltani.

A tragédia Szöultól délre, Hvaszong városában történt az Aricell akkumulátorgyártó cég üzemében. A 2020-ban alapított Aricell lítiumakkumulátorokat gyárt érzékelők és rádiókommunikációs eszközök számára.

A tűz azután tört ki, hogy egy raktárban egy sor akkumulátorcella felrobbant

– mondta el a helyi tűzoltóság egyik tisztviselője.

A tisztviselő szerint 16 ember meghalt és kettő megsérült, de a Yonhap dél-koreai hírügynökség szerint már legalább 20 holttestet találtak a gyárban.

BREAKING: At least 21 people killed in fire at South Korean lithium battery plant - Yonhap pic.twitter.com/PfZItgRLr7