Elmondta az amerikai politikus, hogy hogyan tudja Ukrajna legyőzni az oroszokat

Az amerikai politikus szerint lehetséges az, hogy Ukrajna győztesen kerüljön ki az oroszokkal vívott háborúból, ám ehhez egyszerre több dolognak is teljesülnie kell. Első lépésként azt nevezte meg, hogy Kijevnek meg kell állítania Moszkva nyomulását keleten, valamint meg kell fosztaniuk Oroszországot attól, hogy az ukrán határhoz közeli lőállásokat használni tudja. Elmondása szerint ameddig ezek állnak, addig mindig arra fogja őket használni az orosz katonai vezetés, hogy károkat okozzanak vele az ukrán gazdaságban.

Amint ezek a feltételek teljesülnek, akkor máris újraindulhat a termelés Ukrajnában, a fejlődés pedig alapvető fontosságú a kelet-európai ország kilábalásához. O’Brien hozzátette, hogy

az Egyesült Államoknak és a Nyugatnak jelentős mennyiségű légvédelmi rakétarendszert kell szállítania a gazdasági érdekek megvédéséhez, valamint egyéb fegyverzetekkel kell hozzájárulniuk kijev harcához.

A segélyszállítmányok hatására a konfliktus elhúzódik, amivel az oroszok is jelentősen meggyengülnek. Ez végül Moszkvát is választás elé állítja, hogy egyáltalán megéri-e folytatnia ezt a háborút. Az amerikai helyettes államtitkár végül azzal fejezte be a gondolatait, hogy Kijevnek képesnek kell lennie arra, hogy a nemzetközileg elismert területeinek egészét a saját ellenőrzése alatt tartsa.

Az elgondolás nem jelent újdonságot, hiszen eddig is arra lehetett számítani, hogy mindkét fél a másik teljes megtörésére koncentrál. Az ukrán haderő legfontosabb kérdése azonban jelenleg az emberhiány, ennek hatékony megoldása nélkül pedig egyelőre nem reális, hogy Ukrajna számottevő eredményeket érjen el az orosz csapatok ellen.

Címlapkép forrása: Getty Images