Évszázados küzdelmet játszanának újra az EU egyik legerősebb országában? – Nem várt helyről jöhet a végső csapás

Emmanuel Macron francia elnök pártja június 9-i európai parlamenti választási kudarcát követően feloszlatta a Nemzetgyűlést, és új törvényhozási választásokat írt ki. A voksolásra újra egységbe tömörültek a baloldali pártok, és Új Népfront néven indulnak el a nemzetgyűlési mandátumért. A választási koalíció markánsan baloldali gazdaság- és társadalompolitikai programot tett le az asztalra, de a felmérések egyelőre nem azt mutatják, hogy mindezt kormányon is meg tudnák valósítani.

Régi időket idéző szövetség

1936-ban, miközben Európa számos pontján hatalmat szereztek vagy hatalomra törtek a fasiszta és nemzetiszocialista erők, Franciaországban egy nagy antifasiszta baloldali koalíció állt össze a radikálisok, a szocialisták, a kommunisták és kisebb baloldali pártok részvételével. A Népfront (Front populaire) néven koalícióba tömörült pártok megnyerték az 1936 májusi választásokat, és a szocialista Léon Blum miniszterelnökségével kormányt alakítottak. (A francia III. Köztársaságban még a miniszterelnök volt a végrehajtó hatalom feje, szemben a mostani V. Köztársasággal, ahol az elnök.)

Blum kormányát a kommunisták végül csak kívülről támogatták. A népfrontkormány erőteljes baloldali intézkedéseket vezetett be, törvénybe foglalva például a sztrájkjogot és a 40 órás munkahetet. A külső körülmények és a belső feszültségek azonban hamar megpecsételték a Népfront sorsát, és végül 1938-ban elbukott a Blum-kormány. A kudarcos kormányzás ellenére a baloldal fasizmus elleni egyesülésének, a népfrontpolitikának a mai napig van egyfajta mítosza Franciaországban, nem véletlen, hogy a mai francia baloldal éppen Új Népfront (Nouveau Front Populaire) néven egyesült a június 30-án és július 7-én tartandó nemzetgyűlési választásokra.

A francia szocialisták fasizmus-ellenes tüntetése 1934-ben. Forrás: Agence de presse Meurisse / Wikimedia Commons

Az elnevezés nemcsak az összefogás üzenetét hordozza, hanem azt is, hogy ez a Népfront is a szélsőjobbal szemben jött létre, ahogy csaknem száz évvel ezelőtti előképe. A megállítandó ellenfél most a Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés (RN), amely szinte biztosan első helyen végez a nemzetgyűlési választásokon – ahogy tette azt nagy fölénnyel az EP-választásokon is –, és akár még a kormányrudat is magához ragadhatja. A felmérésekben az RN-t szorosan követő Új Népfront most úgy mutathatja és mutatja is be magát, mint a szélsőjobboldali előretörés fő akadályát.

Nehezen összetartható választási koalíció

A francia baloldali pártok már a 2022-es nemzetgyűlési választásokra alkalmi koalíciót hoztak létre, akkor Új Ökológiai és Szociális Népszövetség (NUPES) néven. A szövetség vezető ereje a két évvel ezelőtti elnökválasztás első fordulójának harmadik helyezettje, Jean-Luc Mélenchon által vezetett Engedetlen Franciaország volt, amely a legtöbb mandátumot szerezte meg a szövetségen belül a Nemzetgyűlésben. Az ellentétek azonban hamar felszínre jöttek a baloldali koalíción belül, az izraeli-palesztin háború végül megadta a kegyelemdöfést, ugyanis Mélenchon nem volt hajlandó terrorszervezetnek nevezni a Hamászt, és több, antiszemita jellegű kijelentést is tett, emiatt a balközép szocialisták kiléptek a szövetségből.

A résztvevő pártok az európai parlamenti választásokon már külön indultak. A szocialisták a harmadik helyen végeztek, nem sokkal Emmanuel Macron elnök Reneszánsz pártját követően, az Engedetlen Franciaország a negyedik, a Zöldek a hatodik helyre futott be.

Az Új Népfrontban számos nagyobb és kisebb párt vesz részt, de

a négy fő erő az Engedetlen Franciaország, a Szocialista Párt, a zöldek és a Francia Kommunista Párt.

A pártok az 577 választókörzetből 546-ban indítanak jelölteket. Ebből 229 az Engedetlen Franciaország, 175 a Szocialista Párt, 92 a zöldek és 50 a kommunisták által támogatott jelölt.

Bár várhatóan az Engedetlen Franciaországnak lesz a legtöbb képviselője a szövetségen belül, a pártelnök, Mélenchon miniszterelnök-jelöltségét a többi párt nagyrészt elutasítja, különösen a szocialisták. Mélenchon azonban jelezte, nem ragaszkodik a kormányfői pozícióhoz, amennyiben a baloldal megnyerné a választást, és Macron tőlük jelölne miniszterelnököt.

„Fizessenek a gazdagok!”

Az Új Népfront markánsan baloldali gazdaság- és társadalompolitikai programot mutatott be, melynek lényege a szociális kiadások növelése, amihez a gazdagok és a nagyvállalatok megadóztatásával akarják megteremteni a fedezetet.

A pártszövetség az éves közkiadásokat fokozatosan 150 milliárd euróval szeretné megnövelni. A közszféra béreit első körben rögtön 10 százalékkal emelnék meg, ahogy a lakástámogatásokat is. Ingyenessé tennék az iskolai étkezést, a tanszereket és az iskolába közlekedést is.

A minimálbért havi 1600 euróra emelnék, ársapkát vezetnének be az alapvető élelmiszerekre, az áramra, a gázra és az üzemanyagokra. A Macron által 64 évre emelt nyugdíjkorhatárt lecsökkentenék 60 évre.

A szociális és egyéb kiadások finanszírozására az Új Népfront pártjai fokozatosan emelnék az állami bevételeket is: idén 30 milliárd, jövőre 100 milliárd, 2026-ban pedig 150 milliárd euróval. Ezzel 2026-ra pontosan annyival nőnének a bevételek, mint a kiadások.

De honnan származnának az új bevételek?

Gondoskodunk arról, hogy ezt az ambiciózus projektet úgy finanszírozzuk, hogy azok zsebéből vesszük el a pénzt, akiknek van rá módjuk, hogy adjanak

– jelentette ki a Szocialista Párt első titkára, Olivier Faure. A program szerint visszaállítanák a Macron által megszüntetett, gazdagokra kivetett vagyonadót (ebből 15 milliárd eurót remélnek), adót vetnének ki a vállalatok extraprofitjára (ebből is 15 milliárd euróra számítanak), bezárnák az adózási kiskapukat, és örökösödési adóval terhelnék meg a nagyon magas örökségeket.

A Macron-féle vezetés erőteljesen bírálta a baloldali gazdasági terveket, Gabriel Attal miniszterelnök egyenesen „fiskális ütlegelésről” beszélt. Amennyiben az Új Népfront kormányra kerülne, és meg akarná valósítani a programot, bizonyosan kemény ellenállásra számíthatna a munkavállalói érdekképviseletek részéről. A program nem ad választ többek között arra, miből telne a kis- és középvállalatoknak az 1600 eurós minimálbér megfizetésére, ahogy arra sem, hogy miként fékezné meg a baloldal a hirtelen jelentős bérnövekedést szinte törvényszerűen követő inflációt.

Milyen esélyekkel vág neki a választásnak az Új Népfront?

A Nemzeti Tömörülést a legújabb közvélemény-kutatások 33-36 százalékra mérik, az Új Népfrontot 27-29 százalékra, a Macron-féle Reneszánsz pártot és szövetségeseit pedig 20-21 százalékra. Ez azonban a tisztán egyéni választókörzeti alapú nemzetgyűlési választási rendszerben nehezen fordítható át pontos mandátumszámokra, hiszen az 577 választókörzet 577 különböző politikai felállást jelent.

France, Ifop-Fiducial poll: RN and allies-ID: 35.5% (+0.5) NFP-LEFT|G/EFA|S&D: 29% Ensemble-RE: 21% (-0.5)LR/Divers droite-EPP: 7% (+0.5)Far-left candidates: 1.5% (+0.5) REC-ECR: 1% (-0.5) Divers gauche-*: 1%Divers centre-*: 1% +/- vs. 18-21 June 2024Fieldwork: pic.twitter.com/rbzaqLfAv9 — Europe (Elects) June 23, 2024

Macron és az Új Népfront is magát próbálja meg a szélsőjobb előretörés legfőbb akadályának bemutatni, ezzel azonban – különösen a második fordulóban – egymástól szívhatják el a szavazókat.

Nem véletlen, hogy a francia elnök mindig egyszerre vázolja fel a szélsőjobboldali és a szélsőbaloldali veszélyt. Egy hétfői interjújában Macron egyenesen azt mondta, mind a szélsőjobb, mind a szélsőbal győzelme polgárháborús állapotokat eredményezne Franciaországban.

Azonban ez kevés lehet, ha az általános percepció az lesz, hogy az Új Népfront állíthatja meg Marine Le Pen menetelését. Ebben az esetben könnyen lehet, hogy a július 7-i második fordulóban a fogyatkozó Macron-hívek egy jó része is az egyesült baloldalra húzza be az x-et. Ez pedig az elnök mögött álló szövetség súlyos kudarcához és a ma ismert, Macron-féle centrum eltűnéséhez is vezethet.

