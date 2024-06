Hatalmas változás jön a Gmailnél

A Google úgy döntött, a Gmail levelezőrendszerénél is alkalmazza AI modelljét, a Geminit. A felhasználóknak lehetősége lesz emaileket összefoglalni, vagy akár teljesen új leveleket is írni az AI segítségével. A plusz funkciók eléréséhez elő kell fizetni a Google Workspace szolgáltatásaira, valamint a Gemini prémium csomagjára - írta a The Verge