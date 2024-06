Olyan fegyvert készítettek, ami még a legendás HIMARS-rendszernél is jobb lehet

Új rakéta-sorozatvetőt mutatott be a német-francia hadiipari konglomerátum, a KNDS. Az Europlus GTF 8x8-as célja kifejezetten az, hogy az amerikai M142 HIMARS rakétarendszerrel szálljon versenybe.

A bemutatóról az Army Recognition számolt be, a KNDS egy több kaliberben és rakétatípussal elérhető rakétaindító járművet fejlesztett. A projekt célja kifejezetten az, hogy harcba szálljon az amerikai M142 HIMARS rendszerrel az európai piacon, ehhez mérten egy kifejezetten nagy mobilitású, nagy hatótávolságú eszköz létrehozása a cél.

Az Europlus GTF-rendszer lőtávolsága 35, 150 vagy 300 kilométer lesz, utóbbi nagyjából megfelel az amerikai ATACMS-rakétarendszer teljesítményének. Újdonság viszont, hogy a jármű kap egy öntöltő rendszert is, illetve drónindító képességgel is rendelkezik majd. A rakétaindító akár 12 rakétát is ki tud majd lőni 60 másodperc alatt.

A technikai eszköz modularitása is magasnak mondható: számos európai katonai járműről indítható lesz majd. Ilyenek a BAE Systems gépei, az Iveco és Scania katonai teherautók, valamint néhány lánctalpas jármű.

