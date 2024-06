Videó: elszabadult a pokol az adóemelés elleni tüntetésen, lángokban áll a nairobi parlament

A helyi tévécsatornákon azt látni, hogy kaotikus a helyzet, a nairobi parlament lángokban áll, a törvényhozók menekülnek az épületből – számol be az MTI.

FLASH: The Kenyan parliament has just ERUPTED IN FLAMES as protests against the $2.7 BILLION TAX HIKE turn violent.The hikes were spurred by Kenya's latest IMF DEAL.As Harvard Prof. Robert Barro puts it, pic.twitter.com/xyMcAucfNg