Amerikai katonák könnyített eljárással kaphatnak magyar rendszámot

Alig két hét múlva NATO-csúcs Washingtonban - kezdte bejegyzését a miniszter.

Magyarország a NATO elkötelezett és lojális szövetségese, ugyanakkor sem pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem ad a Szövetség ukrajnai fegyverszállításokat és kiképzést koordináló szerepvállalásához, de nem is blokkolja azt - ismételte meg a tárcavezető a korábban is hangoztatott magyar álláspontot.

Tájékoztattam David Pressmant a Magyar Kormány azon lépéséről, amely a pápai légibázison szolgáló amerikai katonákat érinti. Hamarosan a társadalmi egyeztetés fázisába kerülhet az a jogszabálytervezet, amely lehetővé teszi a hazánkban szolgálatot teljesítő amerikai katonáknak, hogy könnyített eljárásban kapjanak magyar rendszámot - részletezte.

David Pressman az X-en közzétett bejegyzésében számolt be az eseményről.

Eredményes találkozó Szalay-Bobrovniczky védelmi miniszterrel, ahol megvitattuk NATO-szövetségesekként közös biztonsági érdekeinket a NATO 75. évfordulós washingtoni csúcstalálkozója előtt - írta a nagykövet. Az Egyesült Államok üdvözli a magyar kormány bejelentését, miszerint foglalkozni fognak a régóta fennálló aggályainkkal az amerikai katonák járműnyilvántartásával kapcsolatos magyarországi bánásmóddal kapcsolatban. Hozzátette a nagykövet: "ahogy az Egyesült Államok-Magyarország kapcsolatról mondtam a NATO 25. évfordulója alkalmából tartott beszédemben: „Nem mindig volt ez így. És nem kell, hogy így maradjon.”

Productive meeting with Minister of Defense Szalay-Bobrovniczky to discuss our many shared security interests as NATO Allies ahead of NATOs 75th Anniversary Washington Summit. The United States welcomes the Hungarian governments announcement that they will address our pic.twitter.com/MzV6trLAAY