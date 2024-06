Felvételen a huszáros roham: alaposan megszórták az ukrán tankot az oroszok, mégis gond nélkül áttört a védelmen

Az alábbi, közel két perces felvétel Hliboke térségében készült. Jól látható rajta, hogy egy ukrán harckocsi egyedül indul rohamra a település ellen. A videó első felében a tüzérségi lövedékek csapódnak be a közelében (egyes feltételezések szerint egy TOSz-1-es nehéz lángszóró / rakéta-sorozatvető lövedékei), de elkerülik a páncélost.

Ezt követően lőtávolságba ér, és miközben

sikerül több alkalommal tüzet nyitnia a faluban található orosz állásokra, legalább egy orosz dróntalálatot is elszenved.

Ennek ellenére az ukrán harckocsizók folytatják a támadást, majd visszatérnek az állásaikhoz, hátrahagyva a lángoló orosz pozíciókat.

Ukrainians are celebrating this video of a single tank surviving multiple artillery and FPV hits south of Hlyboke while firing at Russian invadersFrom my perspective, the much bigger question is, why this tank is acting alone in such a perilous situation pic.twitter.com/XgehXqJRUF