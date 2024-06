Ikonikus második világháborús légibázisra tért vissza az Egyesült Államok: a keleti nagyhatalom térnyerése állhat a háttérben

2024. június 22-én az Amerikai Tengerészgyalogság egyik KC-130J Hercules tanker repülőgépe ért földet a Palaun található Peleliu reptér kifutópályáján. A merevszárnyas jármű számos funkciót képes ellátni, így például a légi utántöltésen túl tud orvosi evakuálási műveleteket végrehajtani, földi erőket ledobni, közvetlen légi támogató központot biztosítani, és kemény harci zónák utánpótlását biztosítani. A PACOM hozzátette, hogy számos mérnök dolgozott a második világháborúból ismerős légitámaszpont alkalmassá tételén.

Az eset különlegességét az adja, hogy a stratégiai elhelyezkedése miatt a bázis egy esetleges Kína elleni hadműveletben játszhat kiemelkedő szerepet.

A lépés egyben azt is jelzi, hogy az Egyesült Államok megpróbálja kiterjeszteni a jelenlétét a csendes-óceáni térségben. A rehabilitált egykori támaszpontok Washingtonnak a rendkívüli helyzeteben lehetnek segítségére, innen lehet támogatni a máshol harcoló amerikai alakulatokat.

