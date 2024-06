Ritkán látott harci helikopter bukkant fel a világ egyik legfeszültebb térségében: Peking újra növeli a nyomást

Az nem jelent újdonságot a tajvani védelmi erők számára, hogy a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) gépei napi rendszerességgel közelítik meg a szigetet, ezzel fenyegetve a helyieket. Az események hátterében egy olyan pekingi stratégiát sejtenek, amely szerint a keleti nagyhatalom egyszerűen teszteli a tajvani védelem tűrőképességét, igyekszik fegyveres összecsapást szítani, valamint eközben folyamatosan adatokat gyűjtenek a szigeten található védelmi rendszerekről. Hétfőn és kedden is

kínai vadászgépek tucatjai jelentek meg a Dél-kínai-tengernél vagy a Tajvani-szorosban, ezek közöl néhány a nem hivatalos határvonalnak számító középvonalat is átlépte.

Újdonságot jelent viszont a tajpeji védelmi minisztérium jelentése szerint, hogy a PLA helikoptereket is bevet a Kelet-kínai-tengeren, az egyik gép vasárnap délután 83 kilométerre közelítette meg a partokat. Hasonló eseményekre lettek figyelmesek a hatóságok a szigettől délre is, ahol öt egymást követő napon is felbukkantak kínai harci helikopterek, bár nagyobb távolságra, mint északon.

18 PLA aircraft and 6 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 5 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan's eastern and southwestern ADIZ. have monitored the situation and responded accordingly. #ROCArmedForces