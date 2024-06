Ijesztő felvételek érkeztek: majdnem összeütközött az orosz vadászgép és az amerikai csúcsdrón

Az oroszok közleménye szerint június 27-én 10 óra 24 perc és 10 óra 29 perc között incidens történt az Orosz Légierő egyik gépe és az Egyesült Államok vezette koalíció egyik eszköze között Szíriában. A leírás szerint a két eszköz 7 és 8 ezer méteres tengerszint feletti magasságban repült a Homsz kormányzóságbeli El-Suhne település felett, amikor veszélyesen közel repültek el egymás mellett. Az esetről videófelvétel is készült:

Russian fighter jet flying very close to American MQ-9 Reaper UAV over Syria. pic.twitter.com/0lXfnhiDDM