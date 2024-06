Ma végre szemtől szemben csap össze Biden és Trump – Elképesztően szoros a versenyfutás a Fehér Házért

Ma este eljön a várva várt pillanat: a 2020-as párharc visszavágójaként is leírható idei elnökválasztási kampány során először fogja Joe Biden és Donald Trump ütköztetni az Egyesült Államok jövőjéről alkotott terveit. Az eddigieknél sokkal hamarabb rendezett vita nem hagyományos módon fog zajlani, ahogy a mostani kampányidőszak sem a szokványos mederben folyt: mindkét párt jelöltjének kiléte szinte végig biztosra volt vehető, arról nem is beszélve, hogy 2024-ben fordulhat elő az amerikai történelem során először, hogy egy büntetőbíróság által elítélt személyt válasszanak a világ leghatalmasabb emberévé. A sorsfordító lehetőséget magában rejtő szócsatával mindenesetre új fokozatba kapcsol a kampány, és mind a demokrata, mind a republikánus zászlóvivőnek rengeteg vesztenivalója lehet.

Népszerűtlenségi verseny újratöltve

A demokrata Joe Biden és a republikánus színekben induló Donald Trump 2020-ban már megmérkőztek egymással, melynek végén – még akkor is, ha az akkor regnáló Trump kitartott a választási csalásról szóló megalapozatlan vádjai mellett – Biden került ki győztesen. A 2024-es visszavágó azonban jóval inkább hasonlít a 2016-os összecsapásra, amikor Hillary Clinton képviselte a demokratákat, hiszen elképesztően, még az akkorinál is népszerűtlenebb mindkét jelölt.

AZ AMERIKAIAK NEGYEDE jelenleg elutasítja Bident és Trumpot is,

ami a valaha mért legmagasabb arányt jelenti az adatfelvétel kezdetéig, 1988-ig visszamenőleg. A második legkirívóbb adat 2016-ból származik, ekkor 20 százalék volt a "double haterek" aránya, ami négy évvel ezelőtt 13 százalékra esett vissza. Miközben az amerikaiak Trumpról alkotott véleménye viszonylag stabil negatív tartományban mozog évek óta, addig

Joe Biden 2021 eleji nettó pozitív megítélése összeomlott a beiktatása óta:

a ciklusa kezdetén a válaszadók csupán 36 százaléka látta őt negatív fényben, de ez mostanra 57 százalékra nőtt. A regnáló demokratáról kedvezően vélekedők aránya ez idő alatt 52-ről 42 százalékra esett vissza, ami Trumpnál is rosszabb, nettó -15 százalékos megítélést hoz neki. (Azaz 15 ponttal többen utasítják el, mint támogatják.)

Biden népszerűsége a hivatalba lépést követő "mézes hetek" végén, a 2021. augusztusi afganisztáni kivonulás után esett be drámaian, és nem segített rajta az orosz-ukrán háború kitörése 2022-ben, valamint Izrael Hamász ellen zajló háborúja sem. A legtöbb amerikai viszont a megélhetési problémáiért hibáztathatja a 81 éves elnököt, többek közt a magasan ragadt élelmiszerárak és a hitelkamatok növekedése miatt.

Ezt támasztja alá az is, hogy egy április végi felmérés alapján az amerikaiak több mint fele nosztalgikusan tekint vissza a Trump-évekre: 55 százalékuk vélte a korábbi üzletember elnökségét inkább sikernek, és csak 44 százalék nevezte kudarcnak,

miközben Biden teljesítményét jóval kevesebb, mindössze tízből négy válaszadó értékelte sikerként és 61 százalék kudarcként.

Ékes példája ez annak, hogy az idő múlásával hogyan változik a közhangulat, hiszen 2021 januárjában, Trump hivatali idejének közvetlenül vége körül és a Capitolium elleni támadás után, még 55 százalék látta kudarcként Trump elnökségére. Ez a 10 százaléknyi mozgás pedig épp a választást eldöntő, pártokhoz kevésbé kötődő független szavazók is lehetnek az amerikai közélet centrumában.

Ez jár az amerikaiak fejében

Mint emlékezetes, Trumpot május 31-én üzleti iratok hamisítása miatt ítélték el elsőfokon New Yorkban, egy Stormy Daniels nevével fémjelzett, hallgatási pénzzel összefüggő ügyben. Arról egyébként, hogy ez miért nem akadályozza meg Trump újraválasztását, és hogy mi a helyzet az exelnök többi büntetőügyével, itt írtunk bővebben.

Ennek fényében egyesek arra számítottak, hogy a volt ingatlanmogul 34 vádpontbeli bűnössé nyilvánítása felboríthatja a verseny állását, de egyelőre nem bontakozott ki efféle hatás. Annyi elmondható, hogy Biden népszerűségi rátája kissé megindult felfelé az elmúlt hetekben, bár az amerikaiak összességében még mindig jobban elutasítják őt, mint Trumpot.

Az viszont mindenképp figyelemre méltó, hogy Trump az ítéletét követő 24 órában 53 millió dollárt lapátolt be adományozóitól, aminek hála

májusban A regnáló ELNÖK 85 MILLIÓJÁVAL SZEMBEN összesen 141 MILLIÓ DOLLÁRT SZEDETT BE ,

és ezzel megfordította az adománygyűjtési küzdelmet, hiszen a kasszájában lévő 171 millió dollárral lehagyta az eddig élen álló Bident.

A Trump elleni ítélet ugyan elbizonytalaníthatta a szavazói egy részét (a Politico felmérése szerint a pártfüggetlenek 32 százaléka állítja, emiatt kevésbé valószínű, hogy rá húzza be az x-et), jóllehet az elkötelezett demokrata vagy republikánus szimpatizánsokra nincs különösebb hatással, hiszen ők betonbiztosak meggyőződéseikben. Az elbizonytalanodók pedig még bőven visszatérhetnek eredeti táborukba, hiszen a választásig még hátra van bő négy hónap.

Donald Trump akkori amerikai elnök és Joe Biden demokrata elnökjelölt érkezik a színpadra a 2020-as választás utolsó elnökjelölti vitájára 2020. október 22-én a Tennessee állambeli Nashville-ben. Forrás: Jim Bourg-Pool/Getty Images

Mindazonáltal a CBS és a YouGov kutatása során 28 százalék nevezte az ítéletet jelentős faktornak, 17 százalék kissé befolyásoló tényezőnek,

MÍG A BIZTOS SZAVAZÓK TÖBBSÉGE, 55 SZÁZALÉKA SZERINT EZ EGYÁLTALÁN NINCS HATÁSSAL AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON LEADOTT VOKSÁRA.

Ezt tükrözi az is, hogy a felmérés során a biztos szavazók mekkora része említette a következő ügyeket mint az elnökválasztási preferenciájukat befolyásoló tényezőt.

A legtöbben a gazdaságot (81%),

az inflációt (75%),

és a demokrácia állapotát (74%) tartják fontosnak,

ezt követi a bűnözés (62%),

az amerikai-mexikói határ védelme (56%),

a fegyvertartás (52%),

és az abortusz ügye (50%),

majd a faji problémák (37%),

az Izrael és Hamász közti háború (36%),

a klímaváltozás (35%).

Trump elítélését pedig végül kevesebb mint harmaduk (28%) jelölte meg, így jól látható, hogy mely kérdések foglalkoztatják az amerikaiakat leginkább.

Ehhez kapcsolódik, hogy

AZOK KÖZÖTT, AKIK SZÁMÁRA Az ÁRNÖVEKEDÉS NEHÉZSÉGET OKOZOTT, TRUMP A VOKSOK közel 70 SZÁZALÉKÁRA SZÁMÍTHAT.



Fej fej mellett

A RealClearPolling összesítése alapján az idei év februárja óta szinte döntetlen a két jelölt közötti párharc: legutóbb januárban volt a legtöbb, 4 százalékpont Trump előnye, azóta pedig 2 százalékpont körül vagy azon belül mozog a kettejük közötti különbség a felmérések átlagában. Egy másik weboldalon, a FiveThirtyEight gyűjtésében Biden vezett egy hajszállal az elmúlt néhány napon, de azóta visszavette Trump a pole-pozíciót 0,1 százalékponttal.

A RealClearPolling nyomán viszont a republikánus zászlóvivő 2023 szeptembere óta vezet Bidennel szemben, jelenleg mindössze 1,5 százalékkal. Feltűnő viszont, hogy a 2020-as elnökválasztáson elért szavazatarányához képest Trump alig szenvedett el veszteséget, miközben a demokrata jelölt közel 6 százalékponttal esett vissza.

Az amerikai elnökválasztást azonban nem az országosan, hanem a két nagy párt között gyakrabban gazdát cserélő csatatérállamokban kell megnyerni.

2020-ban Biden sikeresen hódította vissza Trumptól a középnyugati rozsdaövezetet (Pennsylvania, Michigan, Wisconsin), ráadásul a napfényövezetként ismert államokban is diadalmaskodni tudott (Georgia, Arizona, Nevada). Ez magabiztos elektori kollégiumi győzelmet hozott neki 306 darab vokssal, ami jócskán megugrotta a Fehér Ház megkaparintásához szükséges 270-et.

Ezzel szemben úgy tűnik, 2024-ben nem lesz ilyen könnyű dolga Bidennek, sőt. Jelenleg, ahogy az elmúlt hónapok során szinte végig, valamennyi csatatérállamban vesztésre vagy döntetlenre áll. Ez igazán baljós képet fest a hivatalban lévő elnök esélyeiről, hiszen a relatíve szorosabb, három rozsdaövezeti államban való fordítással is csak egy célfotón múló, épphogy 270 elektori voksot összeszedő diadalra számíthat.

Ha így alakul, ezek a számok alapján ma Trump kényelmes győzelmet aratna.

Ha pedig a 2020-as eredményeihez hasonlítjuk a mostani közvélemény-kutatások átlagolt adatait, még szemléletesebb az újrázni kívánó demokrata küszködése a billegő államokban. Egyértelműen megállapítható, hogy Trump sikeresen megtartotta eddigi, vagy szerzett új szavazókat a legtöbb csatatérben, miközben

Biden támogatottsága sokkal durvább ütéseket kapott Wisconsin kivételével.

Biden kimagasló visszaesése a kiterjedtebb színesbőrű lakossággal bíró napfényövezeti államokban azzal is összefüggésben lehet, hogy

a felmérések szerint Trump republikánus elnökjelöltektől régen látott szinten teljesít a latino és az afro-amerikai szavazók körében, főleg a diploma nélkülieknél.

Az exelnök a 2020-as eredményeihez képest óriási áttörést érne el a demokrata gerincét alkotó színesbőrűeknél, ha a pollok nem csalnak, és valóban rá szavazhat a spanyolajkúak 40, illetve a feketék 15 százaléka, hiszen 2020-ban ezen csoportokban 3, illetve 7 százalékponttal gyengébben szerepelt (37% és 8%; a két jelölt közti olló azért nőtt ezt meghaladó arányban – ahogy az látható a táblázat jobboldali oszlopában –, mert ezzel párhuzamosan a Biden-támogatók hányada is csökkent).

Amerikai választók elnökválasztási preferenciái a 2024. áprilisi felmérések átlaga alapján, rassz és etnikum szerinti bontásban Donald Trump Joe Biden Jelöltek közötti különbség változása a 2020-as választáshoz képest Fehér 53% 40% Trump +1,7 százalékpont Latino 40% 52% Trump +13 százalékpont Fekete 15% 75% Trump +22,7 százalékpont Forrás: split-ticket.org

Vita a vitáról

Az Axios gyűjtése alapján a demokrata elnök több ízben is kifejezte, hogy nem ad hitelt a felméréseknek, a CNN-nek például így nyilatkozott egy hónapja:

a közvélemény-kutatási adatok mindig is tévesek voltak.

Egy adománygyűjtő eseményen pedig arról beszélt, hogy "még ha a sajtó nem is számol be róla", szerinte a momentum egyértelműen az övé, hiszen a trendek neki kedveznek.

Ennek ellenére a The Hillnek nyilatkozó, demokraták felé hajló agytröszt vezetője szerint Bidenéknek munkához kellene látni. Jim Kessler, a a Third Way társalapítója szerint a regnáló párt politikusainak

jobb helyzetben kell lenniük a határvédelem, a bűnözés és az infláció terén, hogy győzni tudjanak.

Nem csoda, hogy a vita előtti hetekben Biden több bevándorláspolitikai intézkedést tett, ezzel a határmenti Arizona szavazóit is célozva.

A szorult helyzetben lévő inkumbens elnök másfél hónapja váratlant húzott a mai vitával kapcsolatban: az azokat három évtizede megrendező kétpárti bizottságot visszautasítva, három helyett kettő, a szokásosnál hamarabbi vitaalkalmat javasolt Trumpnak, amit riválisa el is fogadott. A demokrata kampánya ezt azzal indokolta, hogy az eredeti tervek "nem felelnek meg a választások szerkezetében és a választópolgárok érdeklődésében bekövetkezett változásoknak", ezzel a korai szavazók számbeli növekedésére, a "szenzációhajhász" szervezésre és a be nem tartott szabályokra utalva.

A demokrata elnök egyúttal a formátumon is eszközölt változtatásokat: a georgiai Atlantában rendezett csörte nem élő közönség előtt fog zajlani,

ÍGY KIZÁRÓLAG A KÉT JELÖLT ÉS A KÉT MODERÁTOR JELENLÉTÉBEN FOGJa AZT SUGÁROZNI a CNN hírtelevízió (illetve az adást átvevő szinte összes országos csatorna).

Join CNN as President Biden and former President Trump meet for their first highly anticipated debate of this election season. Thursday, June 27 at 9p ET on CNN and streaming on Max. pic.twitter.com/TUDfIFiG4B — CNN (@CNN) June 18, 2024

A Biden-kampány emellett az idő egyenlő elosztását kérte, illetve azt, hogy ha egy jelölt nincs felszólítva, némítsák el a mikrofonját, így ellehetetlenítve, hogy a korábbi vitákhoz hasonlóan Trump egyfeszt közbevágjon, és megzavarja ellenfelét. Emiatt több republikánus is kritizálta a szabályokat és a CNN moderátorait azok állítólagos Bidennek kedvező részrehajlása miatt – annak dacára, hogy a Trump-kampány rájuk bólintott –, az exelnök maga pedig azt közölte, hogy ő "az izgalom kedvéért" minél nagyobb tömeg előtt tartaná a vitákat, ám Biden "fél" ettől. Legutóbb pedig azt a vádat vágták Biden fejéhez, hogy "ahogy az évértékelő beszédekor", most is gyógyszerek hatása alatt fog színpadra lépni.

Bizonytalanság övezte azt, hogy a demokrata színeket maga mögött hagyó, függetlenként induló Robert F. Kennedy Jr. is színpadra léphet-e ma este Atlantában. Végül a "harmadik" jelölt nem teljesítette a kvalifikációhoz szükséges előírásokat, mivel nem sikerült elérnie a négy kutatás által megerősített 15 százalékos szavazatarányt, és egyelőre nem került fel elegendő államban a szavazólapokra, hogy be tudjon zsebelni legalább 270 elektori voksot.

Noha Kennedy nem lesz ott a vitán, az elnökválasztás végkimenetelét még bőven befolyásolhatja

a jelenleg 7 százalék környékére mért politikus, aki nagybátyja, John F. Kennedy nyomdokaiba lépne.

Kérdés, hogy az egyre csak háttérbe szoruló ifjabb Bobby Kennedynek lehet-e esélye a második elnökjelölti szócsatára bekerülni, amelyre szeptember 10-én fog sor kerülni az ABC News szervezésében. Trump emellett egy harmadik, októberi párharcra is áment mondott, amelynek a Fox News lenne a házigazdája, amelyet Biden kampánya viszont nem fogadott el. A nyár folyamán még várható egy alelnökjelölteket felvonultató disputa is, bár arról még csak a találgatások mennek, hogy ki fog szembeszállni Kamala Harrisszel Trump képviseletében. Az esélyesekről ide kattintva olvashatnak bővebben.

Balról jobbra Melania Trump first lady, Karen Pence, Donald Trump 2016-ban megválasztott elnök, Mike Pence akkori megválasztott alelnök, Barack Obama volt elnök, Joe Biden volt alelnök, Michelle Obama és Jill Biden a Capitolium lépcsőjén Washingtonban 2017. január 20-án Donald J. Trump beiktatási ceremóniáján. Forrás: Rob Carr/Getty Images

Erre lehet számítani

Joe Biden már múlt héten belevágott a sorsfordító vita előtti felkészülésbe, a mindenkori elnök erdőkkel körülvett, faházakból álló rezidenciájára, Camp Davidbe visszavonulva. Tette ezt úgy, hogy az utóbbi hetekben ismét fellángoltak az életkora és az egészségügyi, illetve szellemi rátermettségét firtató kétségek, miután az interneten szüntelenül terjedtek a Biden vélelmezett bakijait bemutató videók, amelyekről a Fehér Ház azt állította, hogy nagy részüket rosszhiszeműen manipulálták. A ma esti szópárbaj tökéletes lehetőségként fog szolgálni, hogy az Egyesült Államok 47. elnöke megpróbálja eloszlatni ezeket a vádakat,

a demokrata kampánycsapat ennek jegyében egyfajta újrakezdésként fogja fel az eseményt, amely reményeik szerint segíthet Bidennek megfordítani a versenyt.

Donald Trump – Bidennel ellentétben – nem vett részt próbavitákon, hanem néhány alelnökjelölt-esélyese, köztük J. D. Vance és Marco Rubio, illetve további szenátorok, szakértők és más szövetségesek segítségét vette igénybe, hogy szakpolitikai tanácsokkal lássák el. A demokraták az utóbbi időben több-kevesebb sikerrel megpróbálták a Bidennél mindössze három évvel fiatalabb, 78 éves Trumpot is a kampánygyűlésein tett, zavarosan értelmezhető kijelentéseivel betámadni, ezzel a saját fegyverét maga ellen fordítani.

A várakozások szerint Biden elsősorban Trump egy hónappal ezelőtt szerzett, törvény előtt elítélt státuszával, a demokrácia leépítésére tett kísérleteivel, illetve az abortuszjog szövetségi védelmének megszüntetésére tett bírósági kinevezéseivel fogja támadni ellenfelét, de nagy eséllyel ejthet szót az egészségügyről és az elnöki ciklusa alatt elfogadott gazdaságélénkítő, zöld átállást segítő csomagokról is. A republikánus zászlóvivő ezzel szemben az infláció, a határvédelem és a külpolitika területén vihet be ütéseket Bidennek, de a pár hete szintén bűnössé nyilvánított botrányhős fiát, Hunter Bident is felhánytorgathatja neki.

Közben a várakozás-menedzsment szintén elkezdődött Trump részéről: hetekig azt állította, hogy

a korrupt Joe Biden a legrosszabb vitapartner, akivel valaha is találkoztam – Két mondatot sem tud összerakni!

Ám nemrég "méltó" vitapartnerként hivatkozott az elnökre, nem véletlen, hiszen a léc ilyen alacsonyra történő helyezése hatványozottan könnyebbé teszi, hogy Biden meglepetést okozzon, és felülmúlja a nézők várakozásait.

Voters generally agree on what they want the candidates to say, but views diverge on how they should say it.Dems want Biden to take a more forceful tone. Reps want Trump to take a more polite one. https://t.co/KXgwCdtu23 — CBS (News) June 26, 2024

A legnagyobb fókusz kétség kívül a jelöltek szellemi és egészségügyi rátermettségén lesz:

a pártok szimpatizánsai ezért Bidentől erőteljességet, míg Trumptól visszafogottságot várnak ennek bizonyításaképp. A helytállást illetően a demokrata szavazók bizalma viszont alacsonyabb Bidenben, mint a republikánusoké Trumpban, így a hivatalban lévő, lemaradással küzdő elnöknek talán több vesztenivalója van; bár egy meggyőző, energikus szerepléssel még nagyobbat nyerhet. Ellenben Trump sem engedheti el magát, hiszen ha elveszti a fejét és leszerepel, elpártolhatnak tőle a Biden elnöksége alatt szerzett, kevésbé radikális szimpatizánsai.

egyszóval mindkét oldal célja az amerikai választók mintegy 20 százalékát kitevő bizonytalan szavazók megszólítása.

Közülük kiemelkedő célpontnak számítanak a vacilláló fiatal, valamint színesbőrű szavazók a CBS felmérése alapján, akikre Joe Biden vetheti ki hálóját, illetve a republikánus előválasztáson Nikki Haley-t támogató, hagyományosabb mérsékeltek, akiknek egy részét Donald Trumpnak nem sikerült eddig maga mögé állítani.

Hamarosan kiderül, hogy milyen taktikával és üzenetekkel igyekeznek a jelöltek meggyőzni őket, és hogy bármilyen fordulat fejére állítja-e a Fehér Házért zajló küzdelmet.

