Ismeretlen eszközöket szórt az amerikai katonai gép a világ egyik legfeszültebb térségében – Kína azonnal lecsapott

Néhány nappal ezelőtt az Egyesült Államok állítólag egy tengeralattjárók felderítésére használható szonárkészüléket dobott le a Dél-kínai-tenger vitatott területére. Korábban a kínai állami médiacsatorna arról mutatott be felvételeket, hogy az amerikai légierő P-8A Poseidon repülőgépéről több henger alakú eszközt dobnak ki. A dátum nélküli videóhoz azt a kommentárt fűzték, hogy az ismeretlen tárgyak a nemzetközileg csak Spratly-szigetekként ismert dél-kínai-tengeri területekre szóródtak le.

A régió, azon belül pedig a Second Thomas-zátony különösen heves eseményeknek volt a része az elmúlt egy évben, többször súlyos incidensek alakultak ki a kínai és a Fülöp-szigeteki parti őrség hajói között.

A közlemény szerint az esetet követően a kínai hatóságok azonnal a helyszínre siettek, hogy ott megvizsgálják az ismeretlen eszközöket. A feltételezések szerint egy olyan elektronikus tárgyról van szó, amelyhez a brit székhelyű Ultra Electronics hadiipari vállalt gyárt alkatrészeket. A cég több haditengerészeti terméket is fejleszt, így például radarokat, szonárokat és az elektromágneses interferencia szűrőket is. A most megtalált eszközöket a tengeralattjárók felderítésén túl jeleket is sugározhatnak azok megzavarására.

Az Egyesült Államok a Fülöp-szigetek szoros védelmi-biztonsági szövetségesének számít, Washington arról biztosította korábban Manilát, hogy egy fegyveres konfliktus kirobbanása esetén számíthat a támogatására.

A mostani esetben az jelent újdonságot, hogy az amerikaiak eddig direkt módon nem vettek részt semennyire a területi konfliktusban.

Címlapkép forrása: Johanes Christo/NurPhoto via Getty Images