Nem lép vissza Joe Biden

A CNN-en sugárzott csütörtöki elnökjelölti vita Joe Biden demokrata elnökjelölt (és regnáló elnök) szempontjából finoman szólva is katasztrofálisan sült el, rögtön el is indultak a találgatások, melyek szerint a párt jobban járna, ha az utolsó pillanatban visszaléptetnék a 81 éves jelöltet. Biden kampányszóvivője tisztázta a helyzetet - Írja a The Hill