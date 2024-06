Két új település elfoglalását jelentette be Oroszország

Novooleksandrivka és Spirne települések elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium.

Oroszország vasárnap újabb két kelet-ukrajnai falu elfoglalását jelentette be, miután erői már hónapok óta fölényben vannak a két település térségében Kijevvel szemben a harctéren – számolt be a The Moscow Times.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy erői "felszabadították Novooleksandrivka települést", miközben az orosz hadsereg egyre nyugatabbra nyomul a donyecki régióban. A megszállt Ocseretnijtől északnyugatra fekvő falu a régió legnyugatibb pontja, amelyet Moszkva ellenőrzése alatt tarthat.

A minisztérium azt is bejelentette, hogy az orosz erők elfoglalták a Donyecki területen északabbra, a szomszédos Luganszki terület határához közeli Spirne nevű kis falut is.

Címlapkép forrása: Getty Images