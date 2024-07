Csúnyán beleszállt Joe Bidenbe Donald Trump alelnökesélyese: Nőtt a nemzetbiztonság kockázat!

Doug Burgum, Észak-Dakota republikánus kormányzója erős szavakkal illette Joe Biden csütörtöki vitaszereplését Donald Trump volt amerikai elnökkel szemben. Burgum azt állítja, Biden "nem alkalmas arra, hogy főparancsnokként szolgáljon."

Doug Burgum, akit az egyik fő esélyesnek tartanak arra, hogy egy esetleges következő Trump-kormányzatban alelnökként szolgáljon, az NBC Meet The Press című műsorának vendége volt vasárnap, ahol a Biden-Trump-vitát is értékelte. Burgum szerint a párharcot nemcsak egész Amerika, hanem az Egyesült Államok ellenfelei is látták.

Putyin is látta. Xi is látta. Az ajatollah is látta. Úgy értem, [...] ma nagyobb nemzetbiztonsági kockázatnak vagyunk kitéve, mint csütörtökön voltunk, mert a főparancsnok megmutatta, hogy nem képes a szolgálatra

- utalt az észak-dakotai kormányzó Oroszország, Kína és Irán vezetőire. A Trumphoz hasonlóan üzletemberből lett politikus válaszolt arra is, hogy csatlakozna-e alelnökjelöltként Donald Trump kampányához.

Ez csak az elnök és köztem dőlne el

- válaszolta Burgum, elismerve, hogy beszélt Trumppal arról, hogy esetleg betölthetné az alelnöki posztot.

A kormányzót emellett arról is kérdezték, hogy Trump a nyertes kilététől függetlenül elfogadná-e a közelgő választás eredményét. A csütörtöki vita során a volt elnök úgy fogalmazott, hogy akkor tenne így, "ha tisztességes, törvényes és jó választás lesz." Burgum Trumpot idézve azt mondta: akkor fogadná el a választás eredményét, ha az "szabad, tisztességes és biztonságos."

Címlapkép: Donald Trump volt amerikai elnök hallgatja, ahogy Doug Burgum, Észak-Dakota állam kormányzója beszél Nevadában, Las Vegasban 2024. február 8-án. Címlapkép forrása: Ian Maule/Bloomberg via Getty Images