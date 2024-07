Kritikus nap a mai az orosz-ukrán háborúban, Zelenszkij komoly kérést küldött a nagyhatalmaknak

Portfolio 2024. július 01. 06:22

Megkezdődött az előrehozott francia nemzetgyűlési választás első fordulója vasárnap, amely az orosz-ukrán háború nyugati támogatása szempontjából is kritikus fontosságú a francia szélsőjobb várható győzelme tükrében. Közben szombaton napközben hét halálos áldozattal járó orosz rakétatámadások érték az ukrajnai zaporizzsjai térségben Vilnianszk városát, többek között a főteret is, amely láttán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét azt szorgalmazta, hogy a nagyhatalmak küldjenek hatékony légvédelmi rendszereket és hosszú hatótávolságú rakétákat. Vasárnap reggel az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy 36 ukrán drónt fogott el az éjjel. Vasárnapi hírfolyamunk a konfliktusról alább olvasható.