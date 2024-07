Lecsapott az oroszok félelmetes rakétája, az egyik legfontosabb utánpótlási útvonalon végzett hatalmas pusztítást

Az oroszok és az ukránok is a 2022-es ukrajnai orosz invázió kezdete óta jelentős mértékben támaszkodnak a logisztikai feladatok végrehajtásánál a vasúti infrastruktúrára. A hagyományos szovjet doktrína alapvetően előnyben részesíti a kötöttpályás szállítást, ezért ezekre nagyobb figyelem irányul védelmi szempontból is. Ukrajnában a nyugati szövetségesek felől érkező szállítmányok is vasúton érkeznek Lviv környékére, majd onnan haladnak kelet felé a beérkező fegyverekkel.

A nyugatiak 2024 tavaszán hosszas döntéshozatali folyamatokat követően határozták el magukat Kijev támogatása mellett, ez pedig

újra jelentős mennyiségű friss utánpótlást jelentett az ukránoknak.

The Russian Armed Forces began to destroy trains with NATO military equipment traveling from the West to Ukraine.The video shows an attack by a 9K720 Iskander OTRK on a railway train of the Armed Forces of Ukraine in the area of ​​the settlement. Ukrainian on the Zaporozhye pic.twitter.com/Q8wjOn1jQp