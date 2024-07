Megszerezték az egyik ukrán csúcsfegyvert az oroszok: egy az egyben lemásolnák a félelmetes ATACMS-t

Az oroszoknak rengeteg fejfájást okoznak az ukrán haderő ATACMS (Army Tactical Missile System) lövedékei, amelyek nagy hatótávolságú harcászati ballisztikus rakétákat jelölnek. Az eszközök az elmúlt hónapokban több alkalommal is harcászati szempontból nagyon fontos és értékes célpontokat lőttek ki az oroszoknál, ezért

Moszkvában igyekeznek mindenáron megtalálni a megoldást a semlegesítésére.

A hatótávolság ráadásul különösen érzékenyen érinti az oroszokat, mivel mélyen a frontvonal mögött is képes az utánpótlási útvonalakat vagy a fegyverraktárakat és logisztikai központokat megsemmisíteni.

Russian specialists are studying the guidance and flight correction system of the American ATACMS operational-tactical missile; they have at their disposal a block of laser gyroscopes and a GPS module.- Ostashko reports pic.twitter.com/ij2yssB6AR