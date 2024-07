Az összes ellene zajló eljárást megúszhatja Donald Trump – Joe Bidenék nagyon kiborultak

Joe Biden amerikai elnök "veszélyes precedensnek" nevezte, és hevesen kikelt a Legfelsőbb Bíróság tegnapi, ideológiai válaszvonalak mentén meghozott döntése ellen.

A gyakorlatban a mai döntés szinte biztosan azt jelenti, hogy jóformán nincsenek korlátok abban, amit egy elnök megtehet. Ez egy alapvetően új elv

- jelentette ki Biden a Hill szerint, majd hozzátette: "a hivatal hatalmát többé nem fogja korlátozni a törvény, beleértve az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságát is. Az egyetlen korlátot egyedül az elnök fogja magának szabni."

The Supreme Court ruled that Donald Trump is entitled to substantial immunity from prosecution on charges of trying to overturn the last election. President Biden warned that the decision meant there were https://t.co/3ih6By2yCj

Az amerikai népnek kell eldöntenie, hogy akarja-e Donald Trumpra bízni az elnökséget, most, hogy tudják, hogy még bátrabban tehet azt, amit akar, amikor csak akar

- fogalmazott Biden, kiemelve, hogy jóllehet ő tiszteletben fogja tartani az elnöki hatalom korlátait, szerinte bárki más mostantól szabadon figyelmen kívül hagyhatja a törvényt.

Mint tegnap megírtuk, a Legfelsőbb Bíróság 6-3 arányban jutott arra, hogy a hatalmi ágak szétválasztásának alapján,

az elnöki hatalom természetéből fakadóan egy korábbi elnököt abszolút immunitás illet meg a büntetőjogi felelősségre vonás alól az alkotmányos felhatalmazásának körén belül tett cselekedeteinél.

Emellett egy volt elnök "legalább vélelmezett büntetlenséget élvez minden hivatali intézkedésnél", azonban ez nem terjed ki a nem hivatalos cselekedeteire, amelyek esetén felelősségre vonható az elnök. A legfőbb bírói grémium az alacsonyabb szintű bíróságnak utalta vissza annak megállapítását, hogy az ítéletük hogyan alkalmazható Trump büntetőügyére.

A bírói testület vezető liberális tagja, Sonia Sotomayor különvéleményében azzal vádolta a konzervatívok által támogatott többségi határozatot, hogy

gúnyt űz az alkotmányunk és kormányzati rendszerünk azon alapelvéből, hogy senki sem állhat a törvények felett,

mivel "az elnök immár a törvények fölött álló király." Sotomayor úgy véli, az amerikai alkotmány nem védi az elnököt a felelősségre vonás alól, a határozat szerint azonban az is jogszerűnek tekinthető, ha az országvezető parancsot ad egy politikai riválist megölésére. "Katonai puccsot szervez a hatalom megtartása érdekében? Immunis. Megvesztegetést fogad el elnöki kegyelemért cserébe? Immunis" - írja Sotomayor.

Justice Sotomayor's dissent is one of the most terrified and terrifying pieces of judicial writing I've ever encounteredshe lists the criminal acts that presidents can now take with immunity and says https://t.co/ovLYlcsF4s