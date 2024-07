Kiderült, mit tud Ukrajna egyik legritkább légvédelmi rendszere az orosz Lancet ellen: videón a csapás

A videón látszik az, ahogy az egyik legritkább ukrán légvédelmi löveg próbálja megtalálni a támadó drónt: látványosan forgatja a tornyát, azonban végül a Lancet győzedelmeskedik: a torony tetején találja el a Tunguszkát, harcképtelenné téve azt.

A legénységnek sikerül elhagynia a páncélost, az első drón után azonban egy második Lancet is bevágódik a toronyba. A videó végén látszódik az, ahogy berobban a löveg gépágyújának lőszere.

The Russian military used a kamikaze drone to knock out a rare Tunguska air defense missile system of the Ukrainian Armed Forces near the village of Peschanoye, Kharkov region.- Anna News pic.twitter.com/828mjxWmXI