Ez már kezd kellemetlenné válni: Ukrajna kellős közepén újabb ukrán katonai repülőtérre csapott le az Iszkander

A videón az látható, amint egy orosz Iszkander-M félballisztikus rakéta becsapódik a Krivij Rih közelében fekvő Dolgintszevo katonai repülőtéren.

A felvételen látható legalább két, Szu-25-ös csatarepülőgépnek tűnő tárgy, bár az egyik szabadon álló gép nagyon hasonlít az ukránok által korábban is használt csalira: a hajtóművek szárnytőhöz viszonyított helyzete nem igazán stimmel.

Iskander strike on Dolgintsevo airfield. Reportedly One MiG-29 was destroyed, two Su-25s were damaged. pic.twitter.com/iwul0zqpqS