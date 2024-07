FAB-3000-est dobtak az oroszok Limanra – Hatalmas a kár

A FAB-3000 egy nehéz légibomba, hatalmas rombolóereje miatt elkezdték „cárbomba” néven emlegetni.

Az orosz légierő egy ukrán „laktanyát” vett célba, ami valószínűleg azt jelenti, hogy egy lakóházra dobták le, ahol vélhetően ukrán katonák tartózkodtak. Az épület állítólag összedőlt, az orosz lap szerint a környező épületek talapzata is megrepedt.

Bár erről az esetről nem jelent még meg videó, ezen a felvételen jól látszik, milyen pusztításra képes a FAB-3000-es légibomba:

At least SIXTY Ukrainian troops perished in a building that was LEVELED by a Russian FAB-3000 UMPK in Vovchansk earlier today(For clarification, a FAB-3000 is a 6,600lb bomb) pic.twitter.com/637WsprLva