Ritka és meglehetősen modern orosz fegyvert kaptak lencsevégre - Közelről látható az Sz-350-es

Orosz források szerint a Vityaz első prototípusait még 2017-ben tesztelték le Szíriában, hivatalosan 2020-ban állt szolgálatba az orosz légierőnél. Moszkva négy üteget rendelt meg első körben a fegyverből, az átadások 2021-ben kezdődtek meg.

Bár közepes hatótávolságú fegyverként került rendszeresítésre, az Sz-350-es ugyan azokat a rakétákat használja, mint az Sz-400-as nagy hatótávolságú légvédelmi rendszer, feladata pedig nem a szintén közepes hatótávolságú, korosodó, de aránylag jó teljesítményt nyújtó 9K37 Buk, hanem az úgyszint nagy hatótávolságra tervezett, jóval szerényebb statisztikákkal bíró Sz-300-as leváltása.

Quite rare, closer look at the 50P6 launcher vehicle of the new Russian S-350 Vityaz medium-range SAM system, deployed in or near the combat zone in Ukraine.S-350 SAM system officially entered service within Russian Armed Forces in 2020. pic.twitter.com/up75kY2xR3