Amerikai elnökválasztás: diszkrét levelet kapott Joe Biden, a visszalépését kérik a demokrata donorok

168 demokrata kötődésű donor, vállalatvezető és aktivista kérte meg Joe Bident arra egy diszkrét levélben, hogy lépjen vissza, mert úgy látják, hogy el fogja veszteni a választást Donald Trumppal szemben.

A levelet a Fehér Ház tanácsadóin keresztül juttatták el Joe Bidennek, tartalmát a Washington Post szivárogtatta ki.

Tiszteletteljesen arra kérjük önt, hogy lépjen vissza az újraválasztási jelöltségtől, a demokrácia védelmében és a nemzetünk jövője érdekében”

– olvasható a levélben.

A Demokrata Pártot támogató donorok, vállalatvezetők attól tartanak, hogy Joe Biden el fogja veszteni a választást Donald Trumppal szemben, a levél aláírói pedig fenyegetésnek tartják a republikánus politikust az Egyesült Államok demokratikus intézményeire, gazdaságára és nemzetközi hírnevére nézve.

Hozzáteszik: ha Biden marad a demokrata jelölt, támogatni fogják továbbra is, de a legjobb az lenne, ha átadná a jelölést.

Döntő pillanat előtt állunk a nemzetünk jövőjét nézve, itt az idő, hogy bebetonozza a hagyatékát és átadja a fáklyát, ahogy George Washington tette”

– olvasható a levélben.

A levelet a Leadership Now Project szervezte, ami azért jött létre, hogy megvédje az amerikai demokratikus normákat. A levél aláírói közt olyan vállalatok vezetői is vannak, mint a Google, a Weyco vagy a Bridgewater, vannak köztük harvardi professzorok és Mike Novogratz milliárdos befektető is.

Joe Biden minden ellenkezés ellenére kitart a jelöltség mellett, nincs információ arról, hogy ez a levél megváltoztatta volna a véleményét.

