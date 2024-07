Amerikai elnökválasztás: szép csendben elkezdték felépíteni Joe Biden utódját, már a lehetséges alelnökről beszélnek

Az amerikai hírcsatornának azt mondták bennfentesek: szép csendben elkezdték építeni a Demokrata Párton belül Kamala Harris jelenlegi alelnök elnökválasztási kampányát, ami egyelőre abban nyilvánult meg, hogy aggódó donorokkal beszélgetnek, akik úgy látják, Harris nem tudja legyőzni Trumpot. Arról is elkezdtek beszélni a tisztviselők, hogy tudják meggyőzni Bident arról, hogy lépjen vissza Harris javára és álljon be jelenlegi alelnöke mögé. A lap felhívja a figyelmet arra is, hogy Donald Trump republikánus elnökjelölt is elkezdte támadni Kamala Harrist.

Arról is megy a dialógus, ki lehet Kamala Harris alelnöke. Eddig felmerült Roy Cooper észak-karoliniai kormányzó, illetve Andy Beshear, Kentucky kormányzója, mint lehetséges alelnök-jelölt, de szó esett már Pennsylvania, Illinois és Minnesota kormányzójáról is, mint Kamala Harris elnök potenciális alelnöke.

A lap arra is kitér: mivel Harris a jelenlegi alelnök-jelölt, könnyen tudná tovább vinni a Biden-kampány eredményeit, beleértve a donori pénzeket és az infrastruktúrát is.

Egyenes az út és ő [Harris] is készen áll. Ideje határozottnak lennünk. Ez az egész megerősíti a sztereotípiát, hogy a demokraták gyengék. Egy erős lépéssel sokféle narratívát meg tudunk változtatni”

– mondta Tim Ryan, Ohio volt kongresszusi képviselője, aki azt mondta a CNN-nek, hogy volt kollégái folyamatosan mondják neki, hogy Biden elmozdítására van szükség.

Joe Biden kampánycsapata azt reagált a CNN értesüléseire, hogy Joe Biden nem fog visszalépni, Kamala Harris pedig az alelnöke marad.

Címlapkép forrása: Tierney L. Cross/Bloomberg via Getty Images