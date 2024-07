Bejelentette Ukrajna: gyakorlatilag használhatatlanná vált az orosz haderő egyik legfontosabb támaszpontja

Az orosz Fekete-tengeri Flotta kénytelen volt szinte valamennyi hajóját átirányítani más támaszpontokra a megszállt Krímből, és a fő haditengerészeti központja hasznavehetetlenné vált az ukrán támadások miatt - közölte az ukrán haditengerészet parancsnoka.

Olekszij Nejizspapa altengernagy a Reuters hírügynökségnek adott interjúban elmondta: az ukrán rakéták és tengeri drónok súlyos károkat okoztak a szevasztopoli támaszponton, amely egyebek mellett a javítások, karbantartás, kiképzés és lőszertárolás szempontjából játszik fontos szerepet Oroszország számára.

Sok évtizeden, talán évszázadon át építették, és nyilvánvalóan el fogják veszíteni a központjukat"

- mondta az ukrán altengernagy a vasárnapi Ukrán Haditengerészet Napja alkalmából adott interjúban.

Ukrajna, amely nem rendelkezik nagyobb hadihajókkal, robbanószerrel megrakott személyzet nélküli hajókkal támadt orosz hajókra, és Storm Shadow és ATACM rakétákkal lőtte a flotta létesítményeit és más krími katonai célpontokat.

Az ellenség szinte valamennyi harcra kész hajót áthelyezett a Fekete-tengeri Flotta fő támaszpontjáról. A hajók jelenleg Novorosszijszkban, néhány pedig az Azovi-tengeren állomásozik"

- mondta az altengernagy.

Az altengernagy szerint az orosz védekező álláspont jele, hogy egyes hadihajók, amelyek korábban alig léptek be a Krímtől keletre fekvő Azovi-tengerbe, most hivatalosan is ott állomásoznak.

A tengeri drónoknak és légitámadásoknak köszönhetően az orosz hadihajók nem lépnek be a Fekete-tenger északnyugati részén egy megközelítőleg 25 ezer négyzetkilométeres területre - mondta az altengernagy.

A megígért amerikai F-16-os vadászgépek, amelyeknek érkezésére Ukrajna várakozásai szerint rövidesen sor kerül, felgyorsítják a szembeszállást a Fekete-tenger fölötti légtér "teljes körű orosz dominanciájával" - mondta a parancsnok, aki szerint a megfelelő felszereléssel ellátott F-16-osokkal képesek lesznek visszaszorítani az orosz harci gépeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images