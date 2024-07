Ezt mondta Vlagyimir Putyin Orbán Viktornak Moszkvában

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben fogadta Orbán Viktort, ahol sajtónyilvánosan váltottak egymással néhány szót.

Putyin Orbán Viktort üdvözölve azt mondta, tudja, hogy a magyar miniszterelnök nemcsak mint régi partnerük érkezi Moszkvába, hanem mint az Európai Tanács vezetője.

️ ️Putin began negotiations with Orban and Foreign Minister Szijjarto!I understand youre here also as the head of the European council pic.twitter.com/B3wELxpxEO — Lord (Bebo) July 5, 2024

Az orosz elnök megjegyezte, tudomása van arról, hogy Orbán Viktor kedden Kijevben járt, és most eljött Moszkvába, hogy megbeszéljék az ukrajnai helyzet „minden árnyalatát”.

Putin versprach, Orban die Einzelheiten der Vorschläge Moskaus für eine friedliche Lösung der Ukraine vorzustellen und sich seine Vorschläge anzuhören.Das ist also der Mann, von dem der Westen euch weismachen will, mit ihm könne man nicht verhandeln! https://t.co/bI7U4Z1Thz — Mann (im) July 5, 2024

Putyin hozzátette, arra számít, hogy Orbán Viktor megosztja vele a magyar álláspontot, illetve az európai partnerek pozícióját.

Putin wants to hear the western positions on Ukraine. pic.twitter.com/iwYMCN0wL7 — Lord (Bebo) July 5, 2024

Orbán Viktor válaszul azt mondta, 2009 óta ez a tizennegyedik kétoldalú találkozója Putyinnal.

De valóban ez most különlegesebb, mint a korábbiak

– tette hozzá a magyar miniszterelnök, aki szintén megemlítette, hogy Magyarország most az Európai Unió soros elnöke.

️ This meeting is more special than the last one Orban in Moscow pic.twitter.com/NidJNFHLyd — Lord (Bebo) July 5, 2024

Megjegyzendő, hogy Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, illetve Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a találkozó előtt hangsúlyozta, a magyar miniszterelnöknek nincs mandátuma arra, hogy az Európai Unió nevében tárgyaljon az orosz elnökkel.

Cikkünk folyamatosan frissül...

Kapcsolódó cikkünk 2024. 07. 05. Megérkezett Moszkvába Orbán Viktor

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyinorosz elnök kezet fog tárgyalásuk előtt Moszkvában 2024. július 5-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher