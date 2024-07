Rishi Sunak: Egyértelmű jelzést küldtek, hogy kormányváltás kell

Hallottam a haragjukat, a csalódottságukat. És vállalom a felelősséget ezért a kudarcért

- fogalmazott Rishi Sunak hivatala elhagyásakor, a Downing Street-i kormányfői rezidencia előtt állva péntek délelőtt. Mint elmondta, pártvezetői pozíciójáról nem mond le azonnal, csak azután, hogy tisztázódott, miképp fogják kiválasztani az utódját.

Érdemeiről beszélve kiemelte, hogy célja a gazdasági stabilitás visszaállítása és az infláció letörése volt.

Megerősítettük tekintélyünket a világban, újjáépítettük kapcsolatainkat a szövetségesekkel, és vezető szerepet játszottunk az Ukrajna támogatására irányuló globális erőfeszítésekben

- tette hozzá Sunak, hangsúlyozva a regionális kormányzat sikeres visszaállítását is Észak-Írországban. "Büszke vagyok ezekre az eredményekre", fejtette ki, majd úgy folytatta:

Hiszem, hogy ez az ország biztonságosabb, erősebb és nagyobb biztonságban van, mint 20 hónappal ezelőtt. És sokkal virágzóbb, igazságosabb és rugalmasabb, mint 2010-ben volt.

