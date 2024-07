Veszélyeket rejt a Google Play? Erre figyelmeztetnek most a szakértők

A szóban forgó alkalmazásokat az Anatsa nevű rosszindulatú szoftverrel fertőzték meg a kiberbűnözők.

A kártevő a mobileszközökre kerülve „átkutatja” a készüléket és egyenesen a banki alkalmazásokat támadja meg, hogy hitelesítési és pénzügyi adatokat lophasson el a felhasználóktól.

A Google ugyan korábban biztosította róla a felhasználókat, hogy az összes azonosított rosszindulatú alkalmazást eltávolították a Google Play-ről, úgy tűnik, mégsem szűnt meg teljesen a veszély. A Zscaler az X-en (korábban Twitter) közzétett bejegyzésében számolt be az új fenyegetésekről, amelyek az Android felhasználókra leselkednek a cég alkalmazás-áruházában.

