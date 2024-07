Váratlanul megváltozott a légkör a világ egyik legrettegettebb nemzetközi szervezete körül, ez pedig nem sok jót ígér Izraelnek

A Hezbollahot a nyugati hatalmak egyértelműen a Föld egyik legveszélyesebb terrorszervezeteként tartják számon, sokáig ehhez az iszlám világ is csatlakozott. Múlt szombaton aztán szinte a semmiből az Arab Liga egyik vezetője sokkal megengedőbb volt az iszlamista radikálisokkal, ezzel pedig jelezte, hogy fordulnak a szelek a Közel-Keleten. A lépéssel Izrael járhat a legrosszabbul.

Az Arab Liga főtitkár-helyettese, Hosszam Zaki június 29-én szombaton nyilvánosságra hozta, hogy a 22 tagállamból és 7 megfigyelő státuszú országból álló országcsoportosulás nem tartja többé terrorszervezetnek a libanoni Hezbollahot. A döntéssel kapcsolatban az egyiptomi Al-Kahera Newsnak nyilatkozott, ahol a következőképpen fogalmazott: A Liga tagállamai egyetértettek abban, hogy

a Hezbollah terrorszervezetként való megjelölése a továbbiakban nem alkalmazható.

Hogy kikről van szó pontosan, arról itt írunk bővebben:

Zaki a bejelentést megelőzően Libanonba látogatott, ahol helyi politikusokkal egyeztetett arról, hogy mindenképpen el kell kerülni a háborút Földközi-tenger keleti partvidékén fekvő országban. A megoldást abban látják, hogy véget kell vetni a hosszú évek óta tartó politikai válságnak, és dűlőre jutni az új bejrúti elnök személyét illetően. A Foundations for Defense of Democraties elemzése szerint a hosszú évek óta káoszba süllyedt libanoni belpolitika megoldásának kísérlete igencsak hangsúlyos a Liga döntésében.

A döntés nagy győzelmet jelent Irán számára,

mivel a síita hatalom számít a libanoni mozgalom elsőszámú támogatójának, korábban Teherán lobbizott a leghangosabban azért, hogy a szervezet vegye le a terrorszervezetek listájáról a Hezbollahot. Irán ráadásul azzal is fenyegetett, hogy amennyiben az Izraeli Védelmi Erők (IDF) támadást indít Libanon területe ellen, akkor megtorlásképpen az Egyesült Államok közel-keleti érdekeltségeit fogja megtámadni. Közben azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 2023 márciusában Irán és Szaúd-Arábia megállapodott egymással a kapcsolatok normalizálásáról, amely nagyban hozzájárult Teherán elfogadottságához a térségben.

The signing of Iran-China-Saudi Arabia joint statement that declared the resumption of Iran-KSA ties within two months. https://t.co/txBlOvaR0i — Saeed (Azimi) March 10, 2023

Fontos kiemelni, hogy a Hamász 2023. október 7-i támadását követően szinte azonnal felmerült, hogy a Hezbollah is belekeveredhet a háborúba, és a teljes Közel-Keleten regionális konfliktus alakul ki. A nagyszabású hadműveletek elmaradtak az IDF és az iszlamista radikálisok között, de folyamatosan tüzeltek egymásra a felek. Több alkalommal is lehetett attól tartani, hogy a feszültség elszabadul és Jeruzsálem megindul Libanon felé. A közelmúltig a feszültség kisebb-nagyobb hullámokkal bár, de állandó maradt, bár áprilisban Izrael eggyel megemelte a tétet.

A helyzet most újra azzal fenyeget, hogy az IDF és az iszlamista fegyveresek között véres háború alakul ki. Az iszlám világ viszont az elmúlt 9 hónapban (a lakosság körében előtte sem túl nagy népszerűséget élvező) Izrael ellen fordult, és a zsidó állam ellen harcoló fegyveresek pedig fokozatosan kezdtek egyre népszerűbbé válni. Ezzel pedig előállt egy érdekes helyzet, mivel olyan szervezetekről van szó, amelyek az ideológiájuk (iszlamizmus), gyakran a vallási nézeteik (síita iszlám), de legfőképpen a fő támogatójuk, Irán miatt nem voltak túl elfogadottak, most mégis a lakosság egy jelentős része szimpatizál velük. Emlékezetes, hogy

a Liga még 2016-ban nyilvánította terrorista szervezetnek a Hezbollahot, az összes tag egyetértésével, kifejezetten Szaúd-Arábia volt hangsúlyos támogatója a döntésnek.

A világ viszont nagyot fordult 8 év alatt: akkor egyértelműen a szíriai polgárháború dominálta a közvéleményt szerte az iszlám világban, mára ezt a szerepet átvette a gázai konfliktus, miközben Damaszkuszban viszonylagos nyugalom van. Fontos megjegyezni, hogy az Arab Liga iránymutatása egyben azt is jelzi, hogy a teljes térségben megváltozott a hozzáállás, amely komoly fenyegetést jelenthet Jeruzsálem számára.

Az elmúlt hetekben egyre erőteljesebben emlegetett nagyszabású izraeli akció arra késztette a szunnita többségű arab országokat, hogy menjenek szembe a saját korábbi elhatározásukkal. A döntésben az is szerepet játszott, hogy ezzel egy határozott jelzést adjanak Jeruzsálemnek:

az arab világ kihátrált Izrael mögül, egyáltalán nem tudják támogatni az ország terveit egy újabb támadásra.

A változtatás egyben azt is jelzi, hogy gyengül a nyugati hatalmak befolyása a Közel-Keleten, mivel korábban a zsidó állammal szoros szövetséget ápoló országok voltak a legfőbb szószólói annak, hogy minél több szervezet és kormány nyilvánítsa terroristának a Hezbollahot. A jelenlegi állás szerint az Öböl Menti Együttműködési Tanácsot (GCC) és Bahreint leszámítva egyetlen iszlám ország vagy szervezet sem tartja terroristának a libanoni iszlamista mozgalmat, vagy annak bizonyos részeit. Washington nem fogadta jól a Liga váratlan húzását:

Nem kérdés, hogy a Hezbollah továbbra is veszélyes terrorszervezet és destabilizáló erő a Közel-Keleten

– mondta Vedant Patel külügyminisztériumi szóvivő. Hozzátette, egyelőre nem látják az okát annak, hogy változtassanak az iszlamista mozgalom besorolásán.

Jeruzsálem meglepődött a döntésen, Alex Selsky, a Közel-Keleti Fórum tanácsadója és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábbi tanácsadója úgy fogalmazott:

Azt hiszem, mindenki meglepődött ezen, mert egyértelmű, hogy a Hezbollah terrorszervezet. A Hezbollah listáról való levételének szimbolikus lépése még a róla kialakult kép is előnyös Teheránnak és árt a Nyugatnak

– mondta. A szakértő viszont hozzátette, hogy vannak a döntésnek olyan következményei is, amelyek inkább a zsidó állam számára hajtják a vizet: szerinte, ha a síita radikálisok továbbra is támadják Izrael északi területét, akkor a Knesszet ezt tekintheti majd úgy, mint Libanon támadását. Joáv Gallant izraeli védelmi miniszter korábban nagyon eltökéltnek mutatkozott a hadművelet megindítása iránt, szerinte minden kétséget kizáróan elsöprő győzelmet aratott volna az IDF. Az elbizakodottnak tűnő kijelentést némileg árnyalja, hogy a Hezbollah minden információ szerint 100 ezres nagyságrendben halmozott fel különböző rakétákat, ezek bevetésével pedig súlyos károkat tudnának okozni az izraeli haderőnek.

Northern Israel is a war zone. Israel has no other option but to win this war against the forces of darkness. pic.twitter.com/X7gjfLPBvh — Hananya (Naftali) July 4, 2024

Az összképet nagyban színezi, hogy a libanoni politikusok rendre elítélik a síita radikális mozgalom tevékenységét. Több helyi párt is kijelentette, hogy elítélik, hogy

egyetlen szereplő monopolizálja magának a háborús döntéseket, ezzel pedig véres HARCOKba sodorhatják az egész országot.



Az Arab Liga célja egyértelműen az, hogy elkerüljön egy tágabb regionális konfliktust a Közel-Keleten, ezzel megakadályozva, hogy a palesztinok után Libanon is belecsússzon egy háborúba. A szervezet jelzése egyértelmű Jeruzsálemnek és a Hezbollahnak is: hajlandóak a nyitni a szélsőségesek felé is azért, hogy ne alakuljon ki az eddigieknél is súlyosabb vérontás. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt 8 év politikáját egyszerűen sutba dobó döntésnek több célja is van: az egyik az, hogy hajlandóak Teheránnak engedni, cserébe azt várják el, hogy ne eszkalálják a helyzetet a Közel-Keleten a radikális mozgalmakon keresztül. A másik pedig az, hogy Izrael felé is egyértelműen kimutatják: semmilyen formában nem támogatják Jeruzsálem további hadműveleteit, és inkább szorítkozzanak a Hamásszal valamilyen megállapodásra jutni. Az egyelőre még nem világos, hogy lesz-e érdemi hatása a Liga szemléletváltásának, vagy követni fogja-e bárki még a szervezetet. A hírek szerint a Közel-Kelet béketárgyaló jolly joker országa, Katar is lépéseket tehet majd az ügy érdekében. Gyakorlatban eddig nem sok érzékelhető az enyhülő légkörnek a Hezbollah számára, továbbra is rendszeresek a rakétázások Észak-Izrael és Dél-Libanon területén.

Címlapkép forrása: Scott Peterson/Getty Images