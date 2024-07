A második világháború óta nem látott események lehetnek készülőben: japán katonák mehetnek az egykor megszállt szigetekre

Japán és a Fülöp-szigetek kulcsfontosságú védelmi megállapodás kötött egymással, amelynek a fényében Tokió katonákat küldhet közös hadgyakorlatokra a délkelet-ázsiai országba – számolt be a South China Morning Post.

Tokió és Manila egyre jobban aggódik Kína térnyerése miatt a távol-keleti régióban, ezért igyekeznek egymással szorosabbra fűzni a védelmi-biztonsági kapcsolataikat. A frissen aláírt kölcsönös védelmi megállapodás értelmében mindkét hatalom telepítheti a fegyveres erőit a partnerország területére hadgyakorlat céljából. A szerződés egyelőre nem lépett hatályba, előtte még a két parlamentnek is ratifikálnia kell a szöveget.

Japán először köt ázsiai országgal ilyen paktumot, 2022-ben Nagy-Britanniával, 2023-ban pedig Ausztráliával mélyítették el a kapcsolataikat. Ez a tendencia beleillik a japán miniszterelnök, Kisida Fumio politikájába, amely szakított a korábbiakkal és sokkal nagyobb figyelmet fordít a szigetország védelmi kapacitására. Korábban Tokió számára az elsőszámú prioritást az önvédelem jelentette, a fokozódó térségi fenyegetések hatására viszont szakítottak ezzel a politikával. A 2027-ig tartó időszakban

Japán megduplázza a katonai kiadásait, ezzel az ország válhat az Egyesült Államok és Kína után a világ harmadik legnagyobb védelmi költségvetésével rendelkező hatalommá.

A mostani megállapodás pikantériáját az jelenti, hogy a Fülöp-szigetek a második világháborúban japán megszállás alatt volt, ahol számos bűnt követtek el a helyi lakosság ellen. A múltbéli sérelmek kérdését azonban felülírják a jelenlegi kihívások, mivel mindkét ország fenyegetve érzi a szuverenitását Kína nyomulásától.

Az elmúlt egy évben fokozódott a feszültség a Dél-kínai-tengeren, mivel Peking és Manila is magának követeli a térség egy része feletti ellenőrzést. A viták súlyos incidensekig vezettek, több alkalommal is egymásnak feszültek a két ország parti őrségi hajói. Az eseményeket növekvő aggodalmakkal követi az Egyesült Államok a háttérből, Japán és a Fülöp-szigetek az is a nyugati nagyhatalom szövetségesei, és vezetőik áprilisban háromoldalú megbeszélést folytattak a Fehér Házban, ahol Joe Biden amerikai elnök megújította Washington „vasszigorú” elkötelezettségét a szigetországok védelme mellett.

Címlapkép forrása: Tomohiro Ohsumi/Getty Images