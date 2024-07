Harcba küldték az ukránok a légcsavaros repülőgépeiket: felvételen az ukrán hírszerzés bevetése

Ahogy a második világháborúban, és közvetlenül utána megjelentek a sugárhajtású harci repülőgépek, gyorsan leáldozott a légcsavaros vadászgépek kora. Az orosz-ukrán háború azonban alaposan rácáfolt erre a tételre is.

Legalábbis erre utal az ukrán hírszerzés legújabb felvétele, amelyen – állítólag – egy kiképzést láthatunk, méghozzá arra, hogyan kell légcsavaros gépek (no meg persze egyéb kézifegyver) segítségével semlegesíteni az orosz drónfenyegetést.

Footage of a Ukrainian HUR MO operator shooting down a UAV with an automatic rifle from the Aeroprakt-type ultralight aircraft during training. pic.twitter.com/pIwKxLuqTb