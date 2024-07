Orbán Viktor a Bildnek: Putyinnak világos elképzelése van róla, hogyan fog győzni

A magyar miniszterelnök a múlt hét kedden Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán, majd pénteken Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnöknél tett látogatást. Utóbbi látogatása sok kritikát váltott ki nyugati vezetők részéről.

Orbán Viktor a Bildnek azzal indokolta a „békemisszióját”, hogy véleménye szerint a következő hónapokban a fronton romlani fog a helyzet.

Több a fegyver, és az oroszok elszántabbak. Tehát a konfrontáció energiája, a halottak száma, az áldozatok száma brutálisabb lesz, mint az előző hét hónapban

– mondta a magyar kormányfő, hozzátéve, ezért most van a megfelelő pillanat arra, hogy „a háborús politika helyett békepolitika” jöjjön.

Orbán Viktor elmondta, a morál és az érdek hajtja a „békemissziót”. A legfőbb morális érv az emberek halála, ugyanakkor Európa érdeke is szerepet játszik, a háború ugyanis nagyon rossz a földrész számára.

A béke érdekében a magyar kormányfő öt szereplővel akar beszélni: Ukrajnával, Oroszországgal, az Egyesült Államokkal, az Európai Unióval és Kínával.

Orbán Viktor szerint Európának „háborús politikája” van. Úgy véli, Európának el kell szakadnia az Egyesült Államoktól, és önálló politikát folytatnia.

A miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán konfliktusnak nem a harctéren van a megoldása, hanem a tárgyalóasztaloknál.

Orbán Viktor szerint

Vlagyimir Putyinnak világos elképzelése van arról, hogyan fog győzni, de ugyanez igaz Zelenszkijre is.

Putyin nem veszíthet, ha a katonákat, a felszerelést és a technológiát nézzük. Oroszország legyőzése nehezen elképzelhető gondolat. Annak a valószínűsége, hogy Oroszországot valóban le lehetne győzni, teljesen kiszámíthatatlan

– mondta kormányfő.

Orbán Viktor megjegyezte, mindkét államfőt megkérdezte a háborús veszteségekről, de mindkettő csak a másik oldal veszteségeiről szólt, a sajátjaiéről nem.

A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy az oroszoknak más történelmünk, kultúrájuk, ösztöneik és beállítódásaik vannak. Máshogy értelmezik a szabadságot és a nemzeti szuverenitást. Orbán Viktor szerint Angela Merkel volt német kancellár tudta ezt, és ha még most is ő lenne Németország élén, Putyin nem indított volna háborút. Mivel Merkel már nincs a politikában, a magyar kormányfő most Donald Trumpba veti reményeit, akinek a visszatérése, állítása szerint, jó lenne a világpolitika számára. Trump Orbán Viktor szerint „a béke embere”.

