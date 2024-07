Amerikai elnökválasztás: elmondta Donald Trump, hogy szerinte visszalép-e Joe Biden

Donald Trump republikánus zászlóvivő a Fox News műsorvezetőjének, Sean Hannitynek adott interjújában hétfőn úgy nyilatkozott, hogy demokrata utódja és ellenfele, Joe Biden az egója miatt nem akarja feladni az elnökválasztási visszavágójukat - írja a csatorna híroldala.

Nekem úgy tűnik, hogy nagyon is maradhat, van egy egója, és nem akar kilépni. Nem akarja ezt tenni

- mondta Trump, miután tegnap levélben fejtette ki párttársainak Biden, hogy nem indulna újra, ha nem hinné, hogy ő a legalkalmasabb arra, hogy 2024-ben legyőzze Donald Trumpot.

A várható republikánus jelölt tegnap azt is kifejtette, hogy szerinte Kamala Harris alelnök lenne a demokrata jelölt Biden esetleges kihátrálását követően.

Szerintem ő nem egy hatékony ember. Ő volt a határért felelős, soha nem volt ott, nem végzett jó munkát, és sok mindenben nem végzett jó munkát

- jelentette ki Harrisről a volt elnök. Hozzátette, Biden az eddig megszerzett delegáltjai miatt nagy hatalommal rendelkezik, így szerinte a demokraták csak a XXV. alkotmánymódosítás életbe léptetésével tudnák őt kiszorítani a versenyből.

Az alkotmány ezen rendelkezése alapján egyébként az alelnök és a kormánytagok többsége írásos nyilatkozattal a feladatai ellátására alkalmatlanná nyilváníthatja az elnököt, e következtében az alelnök azonnal ügyvezető elnökké válik. Ha a Kongresszus ezután "mindkét ház kétharmadának szavazatával megállapítja, hogy az elnök nem képes ellátni hivatali hatáskörét és feladatait, az alelnök továbbra is megbízott elnökként látja el azokat; ellenkező esetben az elnök folytatja hivatali hatáskörét és feladatait."

