Amerikai elnökválasztás: fontos szövetségeseket szerzett Joe Biden, akik mentőövet dobhatnak neki

A Demokrata Párt alsó- és felsőházi vezetői kiálltak Joe Biden elnökjelöltsége mellett. Hakeem Jeffries, a párt képviselőházi első embere úgy nyilatkozott,

a vita másnapján nyilvánosan tettem világossá, hogy támogatom Joe Biden elnököt.

A Hill tudósítása alapján

Biden elsősorban a párt fekete képviselőire számíthat.

Az elnök hétfő este megbeszélést tartott a Kongresszusi Fekete Caucus (CBC) tagjaival, amelyen Biden a Politico forrásai szerint arról beszélt,

Önök fedeztek engem, és én továbbra is fedezni fogom önöket.

Majd hozzátette: "Szükségem van önökre. Tévedtek 2020-ban, 2022-ben és most is. Önökkel tudom, hogy meg tudjuk ezt nyerni."

"A Demokrata Párthoz leghűségesebb csoport a fekete közösség. Senki más. Szóval örülök, hogy felismeri ezt" - mondta a mississippi-i demokrata képviselő, Bennie Thompson az elnökről nem sokkal a hívás előtt. A beszélgetést követően az afro-amerikai képviselők többsége kiállt Biden mellett, és érdemeit hangoztatták.

Eközben a Kongresszus spanyolajkú frakciója is támogatásáról biztosította Bident.

A hispán caucus elnöke és helyettese hétfő este nyilatkozatot tett közzé, miszerint kiállnak "Biden elnök és Kamala Harris alelnök mellett" - fogalmaztak közleményükben.

Rep. : President Biden has made clear that he is in this race. The matter is closed. Biden is our nominee. He is in this race and I support him. He is running against Donald Trump, who is a man with 34 felony convictions. Not a single Republican has asked for Donald Trump to @AOC