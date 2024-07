Hiperszonikus szuperfegyvert tesztelt a távol-keleti hatalom – Ezzel szerelnék le a fenyegető atomhatalmakat

A Japán Szárazföldi Önvédelmi Erők (JGSDF) 2026-tól rendszeresíteni szeretnék az új, saját fejlesztésű HVGP-t (Hyper Velocity Gliding Projectile – hipersebességű siklólövedék). A NavalNews beszámolója szerint videót is közzétettek az egyik tesztről.

Japán az elmúlt években szakított a második világháborút követő pacifista politikájával, miután a politikai vezetés úgy ítélte meg, hogy Kína fenyegető nyomulása és Észak-Korea kisámíthatatlan rakétatesztjei miatt a jövőben már nem lehet sikeresen alkalmazni a korábbi védelmi doktrínát. Tokió a változtatás hatására jelentős fegyverfejlesztési projektet is indította, ennek az egyik eleme a HVGP is. A fegyvert elsősorban „szigetvédelmi” célokra fejlesztik ki, gyártója a Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

A HVGP-t akár teherautóról is ki lehet ki lehet lőni egy gyorsítórakétával, majd a robbanófej leválik és siklórepüléssel éri el a célpontot. A hatótávolsága 900 kilométer. A HVGP kifejlesztését még Japán pacifista korszakában kezdték el, ám a környező hatalmak fenyegetése miatt felpörgették a munkálatokat. A tervek között szerepel az is, hogy a jövőben tovább növelik a hatósugarat, a cél, hogy először 2000, majd 3000 kilométeres távolságra is bevethetőek legyenek a HVGP-k.

A hiperszonikus sebességre képes fegyverek repülőgép-hordozók, más, kisebb hadihajók elleni bevetésre is alkalmas lehet a szárazföldi célpontok mellett.

