Kiderült: Parkinson-kórral foglalkozó orvos látogatta rendszeresen a Fehér Házat

Az elnök orvosa, Dr. Kevin O'Connor hétfő késő este közzétett levelében megerősítette, hogy valóban Dr. Kevin Cannard Parkinson-szakértő járt nyolc hónap alatt nyolcszor a Fehér Házban, és ő volt az a neurológus szakember, aki Joe Bident is megvizsgálta az éves orvosi vizsgálatai alkalmával. Az ABC News szerint O'Connor azonban kiemelte:

Cannard Fehér Házban tett többi látogatása nem járt az elnök vizsgálatával, mivel a szakember mások ellátásában is részt vesz.

"A világjárványt megelőzően és annak végét követően [Cannard] rendszeres neurológiai rendeléseket tartott a Fehér Ház orvosi klinikáján" a kormányzat munkatársai számára, írta O'Connor, hozzátéve: "A katonai személyzet nagy része a szolgálatával kapcsolatos neurológiai problémákkal küzd." Joe Biden orvosi vizsgálataival kapcsolatban O'Connor megjegyezte, hogy "Biden elnök az éves orvosi vizsgálatán kívül nem járt neurológusnál", és legutóbbi vizsgálatán nem találtak nála Parkinson-kórra utaló jeleket.

The White House released a letter from the president's physician explaining Parkinsons expert Dr. Kevin Cannards 8 recent visits. This comes after Press Secretary Karine-Jean Pierre refused to reveal any information on the nature of those visits during todays press briefing. pic.twitter.com/1vKpL8yCSn