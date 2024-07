Sorsfordító pillanathoz érkezett Joe Biden kampánya, miközben a Fehér Házat a valós állapota eltitkolásával vádolják

Lassan két hét telt el azóta, hogy június végén összecsapott egymással Joe Biden hivatalban lévő elnök és republikánus elődje, Donald Trump. Miközben Trump hozta a kötelezőt, és megszokott formáját nyújtotta annak minden pozitív és negatív vonzatával együtt, a demokrata elnök az újraválasztási kampánya eddigi leghatalmasabb kihívásába ütközött. A jelenlegi legnagyobb kérdés, hogy Biden jelöltsége túléli-e a párt nagygyűléséig tartó időszakot, az elmúlt időszakban viszont egy másik kulcsfontosságú témáról is egyre több szó esik az amerikai médiában: hogyan fajulhatott idáig a Biden egészségügyi állapotát övező helyzet, ki tudott erről, és mekkora felelősség terheli a Fehér Házat, de akár magát a sajtót is?

A vita másnapja

A június 27-i Biden-Trump-vitát követően egybehangzó tudósítások jelentek meg arról, hogy a Demokrata Párton belül pánik és kétségbeesés tört ki az elnök szereplése miatt. A Biden-kampány gyakorlatilag napról napra más kifogással jelentkezett, hogy magyarázattal szolgáljanak az elnök teljesítményre: még a csörte alatt közölték, hogy Biden megfázott, ezért ilyen rekedtes a hangja; az erőtlenségét később a jetlagből adódó fáradtságnak és európai körútjának tudták be – amiről a vita előtt szűk két héttel tért vissza –; aztán egyes források arról számoltak be, hogy a hétvégére Camp Davidbe visszatérő Biden család egyes tagjai az elnök főtanácsadóit hibáztatták, amiért túl sok statisztikával tömték tele a demokrata jelölt fejét. Végül annál a verziónál maradtak, hogy az elnöknek egyszerűen rossz napja volt.

I know Im not a young man, to state the obvious. President Biden gave an energetic speech at a rally on Friday as he sought to reassure Democrats after his debate against Donald Trump. https://t.co/itpXkh0Yp2 — The (New) June 28, 2024

A párharcot követő pénteken, Észak-Karolinában tartott energikusabb kampánybeszéd sem volt elég megerősítés a Biden alkalmasságát hirtelen kétségbe vonó demokraták számára. A Washington Post szerint az elnök egészségügyi állapotának firtatása azért gyűrűzhetett be ennyire a nyilvánosság előtt, mert

a Biden-kampánynak napokba telt rájönnie, mekkora kárral is kell szembenézniük.

Miután a kongresszusi demokraták megnyugtatásra vártak, július 1-jén, hétfőn az elnök négy percben reagált a Legfelsőbb Bíróság Trump ügyében hozott, elnöki immunitásról szóló döntésére, és nem válaszolt újságírói kérdésekre. A Postnak úgy nyilatkozott egy demokrata képviselő, hogy a párton belül

mindenki elvesztette a magabiztosságát hétfőre. [...] Csak rosszabbra fordult minden.

Másnap Biden végre egyeztetett a párt vezető beosztású politikusaival,

aznap azonban kiállt az első párttársa is, aki felszólította a visszalépésre.

Ráadásul kiszivárgott egy állítólagos belsős kutatás, amely szerint a vita után olyan államok is szorossá válhattak a Fehér Házért zajló versenyben, mint az eddig demokrata bástyának tartott Új-Mexikó vagy Minnesota.

Per Puck News: leaked Dem internal polling from Open Labs https://t.co/N7XaZ3Xpnv — umichvoter (️‍) July 2, 2024

Miután befolyásos politikusok is nyilvánosan fejezték ki aggodalmukat, mint például Nancy Pelosi volt házelnök, vagy azt javasolták Bidennek, hogy több, súgógépet mellőző eseményt tartson, egy nappal később, szerdán demokrata állami kormányzókkal egyeztetett az elnök. Bár egy részük a riportok szerint bizonytalan volt Biden jövőjét illetően, nyilvánosan kiálltak az elnök mellett.

A Post öt nap alatt tehát összesen 32 percnyi megszólalást számolt össze az elnök részéről –mindegyikre súgógép segítségével került sor –, így a Fehér Háznak nem sikerült megváltoztatnia a narratívát. Folytatódtak a szivárogtatások, mentek a találgatások Kamala Harris jelöltségének lehetőségéről.

Az elnök ezután múlt pénteken Wisconsinban tartott kampányeseményt, ahol a súgógépnek hála ismét dinamikusabban lépett fel, azonban az ABC News-nak adott interjújában újból belezavarodott olykor a mondandójába, noha óriási bakit nem vétett. Ez azonban nem állította meg a demokrata törvényhozókat abban, hogy egyre többen javasolják a visszalépést az elnöknek, most hétfőig összesen hatan tettek így.

A Fehér Ház válságkezelésével való elégedetlenségre és a növekvő nyomásra válaszul Biden tegnap nem élőben sugárzott beszéddel, hanem nyílt levélben igyekezett lehűteni a kedélyeket és egységbe kovácsolni a demokratákat. Mint írta,

a hogyan tovább kérdése már több mint egy hete alaposan körül lett járva. És itt az ideje, hogy lezárjuk.

Ezt mutatják a számok

A Biden-kampány a vita után előszeretettel hivatkozott arra a pár közvélemény-kutatásra, amelyek nem mutattak jelentős visszaesést Biden támogatottságában, még akkor is, ha azok a vereségét jelezték előre. A RealClearPolling, ami az összes felmérés eredményét összesíti, más képet fest azonban: a vitától máig terjedő időszakban további 1,9 százalékponttal nőtt a hátránya Trumppal szemben, ezáltal

immár több mint 3 pontos lemaradásban van a republikánus zászlóvivővel szemben.

Ám érdekes, hogy a New York Times kutatása alapján nem emelkedett számottevően azok aránya, akik szerint Biden egyszerűen túl idős ahhoz, hogy hatékony elnök legyen – bár már az is sokatmondó magában, hogy a választók háromnegyede konzisztensen így vélekedik az elnökről. Ha viszont a számok mögé nézünk, láthatjuk, hogy ezen a csoporton belül négy hónap alatt 45 százalékról 50 százalékra növekedett azok hányada, akik már annyira súlyosnak gondolják Biden állapotát, hogy képtelen ellátni elnöki feladatait.

Ez egybecseng a CBS News vita után nyilvánosságra hozott adataival, miszerint arra a kérdésre, hogy Bidennek indulnia kellene-e az elnökségért, többen válaszoltak elutasítóan februárhoz képest: az elnök újraindulását támogatók aránya 37-ről 28 százalékra csökkent, azaz jelenleg

A REGISZTRÁLT VÁLASZTÓK 72 SZÁZALÉKA SZERINT BIDEN JOBBAN TENNÉ, HA NEM INDULNA 2024-BEN IS.

Ezzel párhuzamosan a demokrata szavazók körében 64-ről 54 százalékra csökkent a Biden újbóli ringbe szállását helyeselők aránya februárhoz képest.

Biden újraválasztási esélyeit tovább rontja, hogy bár eddig is küszködött, sosem volt ilyen alacsonyan a népszerűsége, mint most: átlagosan az amerikaiak 58 százaléka utasítja el, míg 38,6 százalék van róla kedvező véleménnyel, ami nettó -19,3 százalékos megítélést jelent. Ez "felülmúlja" a Trumpról alkotott nézetek capitoliumi ostromot követő mélypontját is (-18,5%), jóllehet a volt ingatlanmágnás a beiktatása után ennél népszerűtlenebbnek bizonyult (-21,2%).

Történelmi összevetésben ez nem sok jót jelez előre Bidennek: a Gallup gyűjtése szerint azok az elnökök, akikről a pozitív vélemények a választási év júniusában nem közelítették meg az 50 százalékot, azaz erősen nettó negatív megítéléssel bírtak, rendszerint belebuktak újraválasztási kísérleteikbe. A legutóbbi kivétel ez alól Harry Truman volt 1948-ban.

Biden is saying that 2020 polls underestimated him, so why believe them now? When it comes to the general election, that's not true. Polls overestimated him.Biden's in his worst poll position ever against Trump. He's the 1st Democrat to trail in national July polls since 2000. pic.twitter.com/ViyxLPdto6 — Harry (Enten) July 8, 2024

A CNN riportere azt hangsúlyozta ki a hírcsatorna adásában, hogy Biden az

első demokrata 2000 óta, aki ellenfelével szemben lemaradással küzd a júliusi országos felmérésekben.

Biden nem adja fel

Az elnök, ahogy korábban már kifejtette, nem becsüli nagyra a felméréseket és az akár demokrata médiaszereplők jajveszékelését.

Eddig mindenben tévedtek. Tévedtek a 2020-at illetően. Tévedtek 2022-ben

- mondta Biden múlt héten. A CNN újságírója szerint Biden állításával szemben, miszerint a kutatások alulmérik a támogatottságát, az utóbbi évek országos választásain pont, hogy felülbecsülték a demokrata elnökjelölteket, ahogy őt is. A különbség csupán az, hogy 2020-ban úgy nyert 51%-47% arányban Trumppal szemben, hogy négy éve a kampány ezen szakaszában 9 százalékponttal vezetett, idén viszont több mint 3-mal van már most lemaradva.

A 81 éves elnök tegnap az MSNBC adásába telefonált be az állítólag "kedvenc" műsorvezetőihez, hogy támadásba lendülve gyakorlatilag kihívást intézzen a kétkedői felé, egyúttal kifejezze a frusztrációját a szerinte őt félrelökni szándékozó "pártelit" miatt.

Aki szerint nem kellene indulnom, az induljon ellenem. Jelöltessék magukat elnöknek, hívjanak ki a jelölőgyűlésen.

President Joe Biden said in a phone interview on that hes frustrated by the elites in the party who want him to withdraw as the nominee and dared them to challenge him at the Democratic convention. @Morning_Joe — NBC (Politics) July 8, 2024

Eltussolták az elnök idősödését?

Miközben a hét eleje óta Biden új lendülettel küzd a túlélésért, a fősodorbeli amerikai médiát is számos kritika érte, amiért egyesek szerint bűntársként közreműködött a Fehér Házzal abban, hogy eltitkolják az elnök egészségügyi állapotát. A Wall Street Journal, a New York Times és az Axios kivételével ugyanis a legtöbb (nem konzervatív) országos portál és csatorna nem foglalkozott behatóbban azzal, hogy az életkora milyen korlátokat szab Biden elnökségére nézve, pedig bőven voltak jelek.

Alex Thompson , az Axios riportere már tavaly áprilisban arról írt, hogy Biden legtöbb elnöki programja kizárólag hétköznap délelőtt 10 és délután 4 óra közé esik a lecsökkent munkabírása miatt.

, az Axios riportere már tavaly áprilisban arról írt, hogy a lecsökkent munkabírása miatt. Majd beszámolt arról is, hogy Biden tanácsadói mindent megtesznek azért, hogy a lehető legkevesebb, életkorát reflektorfénybe helyező kínos szituációba keveredjen az elnök, aki egy júniusi bakija óta gyakrabban visel teniszcipőt, hogy ne botoljon meg olyan könnyedén; a helikopteréhez kísérettel sétál át a Fehér Ház déli gyepén, hogy ne tűnjön fel legyengült járása; és az elnöki gépre való felszálláshoz is rövidebb lépcsőket használ.

President Joe Biden tripped on a sandbag and fell at the US Air Force Academy commencement in Colorado.The White House says the president was fine after the fall. More: https://t.co/Uek1uZDwWr — Rob (Way) June 2, 2023

Decemberben arról cikkezett az Axios, hogy egy volt tanácsadója szerint Biden a határai feszegetésével saját magát lovalja bele a baklövésekbe . "Ő a saját maga legnagyobb ellensége a napirendjét illetően" - mondta.

. "Ő a saját maga legnagyobb ellensége a napirendjét illetően" - mondta. Biden emellett 2024-ben másodjára passzolta a Super Bowl, azaz az amerikaifoci-bajnokság döntője előtti hagyományos elnöki interjút, amit a kampány akkor a megváltozó médiafogyasztási szokásokkal indokolt, noha ez az Egyesült Államok legnézettebb eseménye.

Jól példázza Biden sajtót elkerülő taktikáját, hogy az Axios gyűjtése szerint

kevesebb sajtótájékoztatón és interjún vett részt, mint az elmúlt hét elnök bármelyike a hivatali idejének ezen szakaszában.

A regnáló elnök mindössze 164, Trump 468, míg Obama 570 hasonló eseményt iktatott be naptárába, bár az igaz, hogy Biden Obamánál is több informális "pool session"-ön, azaz újságírók szűkebb körében tartott kérdezz-feleleken vett részt. A kampányutazásain is meglátszik a Biden és Obama közti különbség: újraválasztása idején Obama júniusig bezárólag 120 belföldi repülőutat tett meg, míg Biden csak 90-et (Trump a koronavírus idei lezárások miatt csupán 50-szer repült).

A New York Times 2023 júniusában közölt összeállítást arról, hogy Biden "a kor előrehaladtával oly módon lelassult, amely sokkal markánsabb, mint az őszülő haj, amely a legtöbb közelmúltbeli elnökre jellemző a hivatali ideje alatt."

A Times szerint az őt évek óta ismerők már akkoriban megfigyeltek kisebb változásokat,

mint például, hogy külföldi útjain néha nem jelent meg a kollégáival közös informális vacsorákon, olykor elfelejt egyes információkat, vagy hogy rosszabb napjain "olyan halkan beszél, hogy nehéz hallani."

Biden körül azonban 2024 februárban robbant a legnagyobb bomba, amikor Robert Hur különleges ügyész, akit a demokrata elnök tulajdonában fellelt titkosított dokumentumok kivizsgálásával bíztak meg, zárójelentésében Biden emlékezőképességét "jelentősen korlátoltnak" nevezte. Hur ezáltal részben azért nem javasolt bírósági eljárást az elnök ellen, mert

valószínűleg egy szimpatikus, jószándékú, idős, rossz memóriájú emberként mutatkozna be az esküdtszék előtt, ahogyan azt a vele készült interjúnk során is tette.

A jelentéssel szemben valódi ellenhadjáratot indítottak a demokraták, Kamala Harris alelnök politikai célzatúnak, valamint "indokolatlannak, pontatlannak és nem helyénvalónak" nevezte azt. A republikánusok azóta is harcolnak, hogy megszerezzék a Hur és Biden közti beszélgetés hangfelvételeit, mely publikálását az igazságügyi minisztérium megtagadta.

Miután ez a botrány lecsendesedett, nem kis részben Biden energikus évértékelő beszédének is hála, legutóbb egy hónapja jelent meg a Wall Street Journal tudósítása azzal a címmel, hogy "Zárt ajtók mögött Biden a leépülés jeleit mutatja." A cikk szerint Biden az ukrajnai segélyről szóló megbeszéléseken jegyzetekből olvasott fel, néha a segédeihez fordult a kérdések megválaszolása érdekében, illetve olykor túl halkan, szinte érthetetlenül beszélt. A Fehér Ház és a demokrata politikusok hevesen bírálták az írás állításait, Patty Murray szenátor például, aki Biden "aktív részvételét" hangsúlyozta az említett tárgyaláson, úgy reagált:

mindenki, aki az elnököt támadja, egy hátsó szándékkal bíró republikánus.

Surprise, surpriseeveryone attacking is a Republican with an agenda. I made clear to the regarding the January meeting on Ukraine that the President was absolutely engaged & ran that meeting in a way that brought everyone together.I'm not quotedI wonder why. @POTUS — Senator (Patty) June 5, 2024

De nemcsak politikusok, médiaszemélyiségek is az elnök védelmére keltek: Joe Scarborough, az MSNBC már említett műsorvezetője Biden alkalmasságáról zengett ódát, mondván "Joe Biden fényévekkel" Donald Trump vagy "az elmúlt 30 év házelnökei előtt jár."

Biden vitán nyújtott teljesítménye azonban mindent megváltoztatott.

A demokrata politikusok és a liberális fősodorba sorolt média ugyanis alig talált mentséget Biden kétségbeejtő szereplésére. Egy hónappal ezelőtti kijelentéseire rácáfolva Patty Murray tegnap úgy fogalmazott,

úgy vélem, Biden elnöknek többet kell tennie, hogy bebizonyítsa, elég erősen tud kampányolni ahhoz, hogy legyőzze Donald Trumpot.

Joe Scarborough pedig – bár azóta finomított kritikáján – kijelentette: Biden számos ziccert kihagyott Trumppal szemben, illetve "az este nagy részét tátott szájjal töltötte, és a szeme ide-oda cikázott", ezért "most van az utolsó esélye a demokratáknak, hogy eldöntsék, vajon ez az ember, akit nagyon régóta ismerünk és szeretünk, alkalmas-e arra, hogy az Egyesült Államok elnöki posztjáért induljon."

Az Axios eközben arról szerzett tudomást, hogy

Biden teljesítménye nemcsak a párton belül, hanem sokakat a Fehér Házban is megdöbbentett.

Ennek fő oka pedig az, hogy az elnök (vagy akár a first lady, Jill Biden) legközelebbi tanácsadói már a hivatalba lépése óta elszigetelik Bident a külvilágtól és a tágabb fehér házi környezettől, beleértve az asszisztenseket és más munkatársakat. Bidenék emellett a rezidencián szolgáló személyzetet is távolságtartóan kezelik, miközben egyes főtanácsadóknak a megszokottnál nagyobb bejárása van az elnöki lakosztályba. Ahogy a Bidenről könyvet is író Alex Thompson fogalmaz cikkében:

Biden védelmezése biztonságos és magától értetődő lépés volt a covid alatt. De néhányan a Fehér Házban úgy érzik, hogy ezek a szokások jóval később is fennmaradtak.

Egy kisebb incidens után pedig a személyzet egy része azzal a benyomással távozott, hogy a közeli segítői azonnal falat emelnek minden olyan történés köré, ami az elnök egészségi állapotával kapcsolatos lehet, hogy megakadályozzák a pletykákat. A Fehér Ház szerint a Biden család egyszerűen nincs hozzászokva, hogy kiszolgálják őket, és mindig akadnak, akik keveslik a vezető segédekkel vagy elnökkel töltött időt.

Ha ez nem lenne elég, a New York magazinban múlt héten jelent meg egy hosszú publicisztika "A Biden körüli némaság összeesküvése" címmel, ami "sötét családi titoknak" titulálta az elnök öregedését a pártelit körében. A cikk szerzője arról ad tudomást, hogy már január óta folyamatosan hall számos adományozótól és demokrata tisztviselőtől, akik megkérdőjelezik, hogy Biden még egy ciklust végig tudna vinni. Biden 2029-ben 86 éves lenne, ami számos párttársát is megriasztja a jelenlegi állapota tükrében. A forrásai olyan szituációkról is beszámoltak, mint hogy az elnök egyszer nem tudta felidézni a család közeli barátai nevét; vagy máskor a first ladynek kellett a fülébe súgnia, hogy üdvözölje a vendégeit; de azt is részletesen tálalja a szerző, hogy számára is nyugtalanító látványt nyújtott az elnök személye közelről.

Az elnök utolsó esélye

A vádak szerint a mainstream, nem konzervatív média jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Biden egészségügyi állapotáról ne essen több szó – miközben a mindennapi emberek túlnyomó többsége eddig és ezután is túl idősnek találja Bident az elnökséghez.

There are only two options:(1) the Dems & their media shills were so clueless that they had no idea that Biden is mentally incompetent, or (2) they KNEW & they deliberately LIED about it. Both are damning. I vote #2. https://t.co/CaneUF7oF0 — Ted (Cruz) July 1, 2024

Ted Cruz republikánus szenátor azt a kérdést tette fel Twitteren, hogy a sajtó tudatlan vagy bűnrészes volt-e, miközben a New York Post jobboldali bulvárlap azzal a címmel közölt cikket, hogy

A demokraták és a média hazudott Amerikának Biden alkalmasságáról.

Továbbá Karine Jean-Pierre fehér házi sajtószóvivőn élcelődve azt firtatták, hogy a Biden-Trump vita nem egy manipulált felvétel volt, mint ahogy azt a Bidenről keringő, állítólagos bakijait ábrázoló videókról mondta korábban Jean-Pierre.

Brian Stelter, a CNN korábbi munkatársa elismerte cikkében, hogy számos újságíró, saját magát beelértve, "önértékelést tart, és azt kérdezi, hogy hogy nem adott-e túl sokat a nyilvánvalóan öregedő 81 éves elnök szavára." A New York Times egyik korábbi szerkesztője, Jill Abramson közben úgy véli,

A Biden-féle Fehér Ház egyértelműen sikerrel járt egy masszív eltussolásban,

ami szerinte annak köszönhető, hogy az újságírók nem végezték a munkájukat, és hagyták, hogy egy újabb Trump-elnökség miatt féljenek a téma feldolgozásától. Stelter ennél komplexebbnek látja a kérdést, de egyetért azzal a washingtoni berkekben közhellyé vált mondással,

miszerint két Biden létezik, és egyiket a jobb, másikat a rosszabbik napjain láthatjuk.

Eddig a demokraták felé hajló média nagyrészt az előbbit, míg a republikánusokhoz kötődő sajtó az utóbbi verziót lovagolta meg, a vita után azonban nem vált fenntarthatóvá a segédei által Biden köré tekert védőháló.

A buborékfólia lekerült

- írta Stelter, hozzátéve: Biden állapotáról a valóságot valószínűleg a két szélsőség között kell keresni.

A demokraták sajnálatára és a republikánusok örömére a főbb sajtóorgánumok a vita óta kiemelten foglalkoztak az elnök alkalmasságával, ami észrevehető volt a tegnapi fehér házi sajtótájékoztatón is, ahol a riporterek már-már a Trump-elnökség idejét idéző vehemenciával követeltek válaszokat Karine Jean-Pierre-től.

Biden sorsa pedig a következő napokban dőlhet el:

miközben tegnap az afroamerikai és hispán demokrata képviselőket felölelő csoportok a támogatásukat fejezték ki Biden felé, ahogy több kongresszusi vezető is, ma a képviselőházi demokraták "gyászos" hangulatú frakcióülésen vitatták meg az ügyet, ahol nem jutottak konszenzusra.

A fennálló kérdés, hogy elég lesz-e Biden tegnap kiküldött levele és harcias hangneme ahhoz, hogy többen ne csatlakozzanak ahhoz a hat párttársához, akik visszalépésre szólították fel. Az amerikai választók meggyőzéséről nem is beszélve, ami a felmérések tükrében még hatalmasabb kihívásnak bizonyulhat.

A ma kezdődő washingtoni NATO-csúcstalálkozón minden szem az elnökre fog szegeződni, ám

Biden erőfeszítéseinek csúcspontja a csütörtöki sajtótájékoztatója lesz,

ahol a támaszt nyújtó súgógép nélkül, riporterek hada előtt állva kell majd állnia a sarat a vita óta először. Az elnöknek szüksége is van a bizonyításra, hiszen rossz fényt vetett a kampányára, hogy nemrég kiderült: segédei két rádiós interjúját megelőzően felteendő kérdésekkel látták el a riportereket (egyikőjük azóta el is vesztette az állását emiatt).

Ami biztos, hogy Biden helytállására figyelni fognak a befolyásos párttársai, akik több nyilvános eseményre, súgógép nélküli kampánybeszédekre és interjúk bevállalására biztatják. Ha őket sikerül megnyugtatnia, már csak az ország lakosságán van a sor.

Címlapkép: Joe Biden amerikai elnök érkezik egy sajtótájékoztatóra a Fehér Házban 2024. július 1-jén Washingtonban. Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images