Erődemonstrációhoz izzította be Kína a világ egyik legnagyobb hadihajóját, vadászgépek tucatjaival közelítette meg riválisait

A beszámoló szerint a 2019-ben átadott Shandong repülőgép-hordozó hadgyakorlatot hajt végre a Csendes-óceán térségében, az akcióhoz pedig 36 harci repülőgép csatlakozott. Többek között J-16-os vadászgépeket és H-6-os bombázókat is megfigyeltek a tajvani hatóságok a szigettől délre eső vizeken. Wellington Koo tajpeji védelmi miniszter szerint a hadihajó nem haladt át a Bashi-csatornán, hanem délebbre, a Balintang-csatornán keresztül tervez kijutni a Csendes-óceán irányába. Ez az útvonal egyben azt is jelenti, hogy a szokásos helyett sokkal délebbre haladna el a Shandong, amellyel a Fülöp-szigeteket is megközelítheti. A japán hatóságok arról számoltak be, hogy a repülőgép-hordozóval tartott két romboló és egy fregatt is.

A térségben az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a feszültség, miután Peking egyre hangosabban fejezi ki igényét Tajvan szigetének ellenőrzésére, valamint a Dél-kínai-tenger szinte egésze feletti területet magáénak követeli.

Az ellentétek eddig nem vezettek katonai összecsapásokig, ám a leginkább érintett tajpeji és manilai kormányok is igyekszik erősíteni a kapcsolatukat az Egyesült Államokkal, valamint bizalmatlanul tekintenek Kína szinte minden lépésére. A szerdai erődemonstrációt is figyelmeztetésnek élik meg, amellyel Peking gyakorlatilag jelezte erejét a riválisoknak. Az ilyen katonai műveletek nem ritkák a térségben, Tajvanban szinte naponta számolnak be a hatóságok valamilyen ijesztő légi vagy vízi megközelítésről.

Hamarosan sor kerül a tajvani haderő éves legnagyobb, Han Kuang hadgyakorlatára. A műveletet megelőzően Kína rendszeresen fokozza a tevékenységét, hogy ezzel megmutassa az erejét a sziget védelmének.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images