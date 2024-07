A jövő fegyverével szedné le a távol-keleti hatalom a fenyegető drónokat

A távol-keleti ország legalább egy Block-I típusú légelhárító lézerfegyverrendszert fog telepíteni az év végéig, valamint további eszközöket a következő években.

Az ügynökség közleménye szerint a Block-I rendszer képes precíziós támadások indítására kisméretű drónok ellen.

A helyi Hanwha Aerospace cég által kifejlesztett rendszerból egy lövés mindössze 2000 dél-koreai vonba (1,45 dollárba) kerül. A lézerfegyverről használat közben készült videó is látható:

South Korean laser-based anti-aircraft weapon. This version is meant for small drones and copters. South Korea admitted that the U.S. and Israel are ahead of them in development of lasers.Costs $1.50 a shot. pic.twitter.com/ExqxYohqkX