A világ egyik legnépesebb országa arra készül, hogy már a közeljövőben összecsaphatnak a tengeren Kínával

Indonézia nemrégiben választott új elnököt az ország élére, Prabowo Subianto csak októberben lép hivatalba, de már most számos kérdést felvet az ő várható külpolitikai irányvonala – írja a Foreign Policy Research Institute.

Az új indonéz elnök első külföldi utazása alkalmával Kínába ment, amely sokat sejtet arról, hogy a mi lesz a világ egyik legnépesebb országának külpolitikai irányvonala a jövőben. Elődje, Joko Widodo inkább a nyugati hatalmak felé húzott, ám Subianto már a megválasztása utáni pillanatokban éles nyilatkozatokkal jelezte, hogy máshogy képzeli el Indonéziát a jövőben. Békajavaslatot fogalmazott meg az orosz-ukrán háborúban, amelyben azt javasolta, hogy Moszkva tarthassa meg az elfoglalt területek egy részét, valamint élesen kikelt az EU ellen.

Az egyik legfontosabb kérdést azonban a Dél-kínai-tengeren mutatott politikája fogja jelenteni.

A térség kiemelkedő fontossággal bír, mivel itt fut át a világ tengeri kereskedelmi útvonalainak jelentős része, valamint a talapzat ásványkincsekben gazdag. A területre számos ország tart igényt, gyakran egymás elképzeléseivel szemben is, a legfontosabb szerepet azonban Kína játssza, mivel a felemelkedő nagyhatalom a Dél-kínai-tenger egészét a saját ellenőrzése alá akarja vonni. Ezzel szemben viszont Indonéziának is van kifogása, mivel Jakartának szintén vannak érdekei a régióban. Az elmúlt években Peking rendszeresen figyelmen kívül hagyta Indonézia határait és behatolt a délkelet-ázsiai ország felségvizeire. Widodo erre úgy reagált, hogy a Riau-szigeteken elkezdett támaszpontokat létrehozni, ahonnan szemmel tudja tartani a térséget. Subianto várhatóan nem fogja megszakítani a beruházást.

Kína és Indonézia között a kapcsolat stabil, viszont a lépés is jelzi, hogy a muszlim többségű hatalom nem nézi jó szemmel az illetéktelen behatolásokat, még akkor sem, ha ezeket a médiában gyakran elbagatellizálták. A Dél-kínai-tenger ezen része azért különösen fontos Indonéziának, mivel itt található az ország legnagyobb földgázmezője a tengerfenék alatt. Peking és Jakarta között korábban több incidens is előfordult a 2010-es évek közepétől, de katonai összecsapásokig egyszer sem fajult a helyzet. Közben a Nagy Natuna-sziget északi csücskénél megkezdődött a beruházás, folyamatosan érkeztek az indonéz katonák, egyre modernebb fegyverzetet is kaptak. Folyamatosan érkeztek a légvédelmi és a haditengerészeti eszközök, ezekkel pedig határozottan jelezték Peking számára, hogy nem engednek a kínai terjeszkedési szándéknak. Az FPRI szerint

Indonézia a jövőbeni fokozódó kihívásokra készül fel a beruházásokkal, mivel nem számítanak arra, hogy Kína meghátrál a szándékaitól.

A bázisoknak már most is van szerepe, mivel azonnak több vadászgép és hadihajó tud elindulni, ha a keleti nagyhatalom járművei illetéktelenül behatolnak az indonéz tengeri területekre. A stratégiai szempontból kiemelkedő támaszpontok várhatóan az új államfő politikájában is kiemelt szerepet fognak játszani.

Az elmúlt egy évben nagyon feszültté vált a helyzet Kína és a Fülöp-szigetek között, mivel súlyos konfliktusba kerültek egymással a Dél-kínai-tenger egy részének birtoklása miatt. Egyelőre egyik fél sem akar engedni, ez pedig könnyen a térség más országait is belesodorhatja a vitába.

Címlapkép forrása: Garry Lotulung/NurPhoto via Getty Images